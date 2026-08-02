Sveitarstjóri hefur miklar áhyggjur af ástandi Vestfjarðavegar Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 2. ágúst 2026 12:04 Lilja Björg Ágústsdóttir er sveitarstjóri Dalabyggðar. Samsett Vestfjarðarvegur í gegnum Búðardal er einn fjölfarnasti vegur Vesturlands enda keyra flestir veginn sem eiga leið til Vestfjarða. Lilja Björg Ágústsdóttir sveitarstjóri Dalabyggðar segir sveitarstjórn hafa miklar áhyggjur af veginum og ástandi hans. „Það eru blæðingar í honum, hann er þröngur og mjór á köflum, það vantar slitlag á kafla og það eru mjög djúpar holur víða.“ Sérstaklega sé vegkaflinn slæmur frá Erpsstöðum og að Haukadalsá en að sögn Lilju hefur verið á áætlun hjá Vegagerðinni að bjóða þann kafla út og endurnýja þar slitlag. Það hafi átt að gerast í vor en eigi nú ekki að gerast fyrr en í haust og segir Lilja það mikið áhyggjuefni. „Þetta mál bara þolir enga bið og hann er bara nánast ófær á köflum og það er búið að taka niður hraðatakmörkun á stóru svæði úr 90 niður í 70 og það er bara hættulegt að keyra hann á 70 þannig að þú þarft að keyra enn hægar en það.“ Lilja segir dæmi um að slys hafi orðið vegna ástandsins og segist hún óttast að þeim muni fjölga. „Þarna hafa orðið alvarleg slys og vegurinn er það mjór eiginlega bara alla leiðina að það er mjög erfitt að mæta til dæmis flutningabíl, hvað þá ef tveir flutningabílar mætast. Það er bara tímaspursmál hvenær það verður næst alvarlegt slys þarna.“ Dalabyggð sé víðfeðmt sveitarfélag og umferð aukist mikið, bæði vegna tilkomu vegar yfir Arnkötludal og eins vegna þungaflutninga vegna sjókvíaeldis á Vestfjörðum. „Það eru 70 prósent allra barna í Dalabyggð sem fara með skólabíl í skólann og það er töluvert af fólki sem býr á þessu svæði og þarf að nota þennan veg daglega. Þarna er líka mikil atvinnuuppbygging sem reiðir sig á þennan veg, meðal annars Rjómabúið Erpsstaðir sem fær 30 þúsund gesti í heimsókn á hverju ári, þannig þetta er mjög mikilvægur kafli fyrir sveitarfélagið,“ segir Lilja Björg Ágústsdóttir, sveitarstjóri Dalabyggðar. Vegagerð Dalabyggð Umferðaröryggi Mest lesið Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Innlent Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Innlent Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Erlent Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Innlent Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Innlent Siggi stormur sár en dregur ekki í land Innlent Guðmundur Felix kominn með krabbamein Innlent Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Innlent Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Innlent Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Innlent Fleiri fréttir Maður á sjötugsaldri kýldi konu til blóðs í miðbænum Þrír handteknir eftir átök í heimahúsi Sexan millilendir aftur í Reykjavík Siggi stormur sár en dregur ekki í land Sveitarstjóri hefur miklar áhyggjur af ástandi Vestfjarðavegar Grunaður um sölu fíkniefna á Þjóðhátíð Efnahags- og Evrópumál, hvalveiðar og laxeldi á landi á Sprengisandi Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Hvorki tilkynnt um kynferðisbrot né líkamsárás fyrstu nóttina Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Slasaðist á fæti uppi á hálendi Veðrið „eins og eftir pöntun“ Guðmundur Felix kominn með krabbamein Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Afdrif Bandero og hættulegt ástand í Dölum Yfirheyrslum lokið og ekki gerð krafa um gæsluvarðhald Sex fíkniefnamál komu upp í Eyjum „Ég er skrímsli“ Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Regnboginn kominn aftur á tröppurnar Sjá meira