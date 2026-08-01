Hvorki barst tilkynning um kynferðisbrot né líkamsárás í Vestmannaeyjum í nótt, að sögn lögreglu í Eyjum. Yfirlögregluþjónn segir að fyrsti dagur Þjóðhátíðar hafi gengið afar vel.
„Nóttin fór vel fram. Það var blíðskaparveður og talsverður fjöldi. Við erum bara sátt við útkomuna síðasta sólarhring,“ segir Stefán Jónsson, yfirlögregluþjónn í Vestmannaeyjum.
Greint var frá því í morgun að þyrla Landhelgisgæslunnar hefði verið ræst út á ellefta tímanum í gærkvöldi til þess að sækja mann sem slasaðist í fjalllendi í Eyjum.
Stefán greinir frá því í samtali við fréttastofu að maðurinn hafi verið uppi á Há, sem er fjall austan við Herjólfsdal í Vestmannaeyjum.
Hann kveðst ekki vita hvort um Þjóðhátíðargest sé að ræða. Tildrög slyssins séu óljós.
Þá hafi engar tilkynningar borist um kynferðisbrot né líkamsárásir. „Við höfum ekki fengið neinar tilkynningar um slíkt,“ segir Stefán og svarar aðspurður að það séu frábærar fréttir.
Alla jafna hafi fyrsti dagur Þjóðhátíðar gengið afar vel, en færri gestir séu í dalnum í ár miðað við fyrri ár.
„Þetta er eitthvað svona ívið færra, sýnist okkur, miðað við undanfarin ár. En það er hægt að hrósa gestum hingað til. Þetta er bara mjög gott.“
Í fyrra var tilkynnt um eitt kynferðisbrot á Þjóðhátíð í Eyjum en ekki var greint frá því fyrr en tæpum mánuði síðar, þar sem lögreglan í Eyjum hefur alla jafna ekki viljað gefa upp fjölda tilkynninga um kynferðisbrot fyrr en búið væri að tryggja rannsóknarhagsmuni.