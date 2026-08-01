Innlent

Slasaðist á fæti uppi á há­lendi

Agnar Már Másson skrifar
Þyrla var kölluð út hálendi.
Þyrla var kölluð út hálendi. Landhelgisgæslan

Þyrluáhöfn Landhelgisgæslunnar sækir göngumann á hálendi sem slasaðist á fæti í nágrenni við Laugaveg. Maðurinn er milli Hrafntinnuskers og Álftavatns.

Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri á Suðurlandi, segir að hálendisvaktin hafi óskað eftir þyrlu í verkefnið þar sem erfið aðkoma væri að manninum.

„Hálendisvaktin er að aðstoða við sjúkraflutninga varðandi þetta. En þyrlan er að fara vegna þess að þetta er á erfiðum stað uppi á hálendi.“

Aðalvarðstjórinn segir að hinn slasaði sé ekki í lífshættu.

Samkvæmt upplýsingum frá Landhelgisgæslunni slasaðist maðurinn á fæti.

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