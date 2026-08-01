Þyrluáhöfn Landhelgisgæslunnar sækir göngumann á hálendi sem slasaðist á fæti í nágrenni við Laugaveg. Maðurinn er milli Hrafntinnuskers og Álftavatns.
Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri á Suðurlandi, segir að hálendisvaktin hafi óskað eftir þyrlu í verkefnið þar sem erfið aðkoma væri að manninum.
„Hálendisvaktin er að aðstoða við sjúkraflutninga varðandi þetta. En þyrlan er að fara vegna þess að þetta er á erfiðum stað uppi á hálendi.“
Aðalvarðstjórinn segir að hinn slasaði sé ekki í lífshættu.
Samkvæmt upplýsingum frá Landhelgisgæslunni slasaðist maðurinn á fæti.