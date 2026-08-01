Veðrið „eins og eftir pöntun“

Formaður Þjóðhátíðarnefndar segir að fyrsti dagur hátíðarhaldanna hafi gengið vel í gær. Gestir séu almennt ánægðir og verðið sé eins og eftir pöntun.
„Það gekk allt vel upp og dagskráin bara rúllaði vel og ég gat ekki séð annað en að allir gestir væru ánægðir og skemmtu sér vel,“ segir Jónas Guðbjörn Jónasson, formaður Þjóðhátíðarnefndar, í samtali við fréttastofu.
Veðrið í Eyjum er heldur rólegra en hefur verið síðustu ár en í gær var hátíðin sett í blíðskaparveðri í Herjólfsdal.
„Þetta var eins og eftir pöntun, bara frábært veður bara í allan dag í gærdag og í raun í dag sem lofar bara góðu.“
Stíf dagskrá verður í dag. Fyrst verður barnadagskrá bara klukkan tvö og svo Söngvakeppni barnanna. Venju samkvæmt verður fótboltaleikur á Hásteinsvelli en þar mun ÍBV mætir Fram klukkan 14.
„Og svo bara stóra sviðið klukkan níu í kvöld. Það eru engar smásleggjur, vinsælustu tónlistarmenn landsins; Friðrik Dór, þú veist, og Aron Can og Herra Hnetusmjör og fleiri og fleiri,“ segir Jónas.
Sex fíkniefnamál komu upp á Þjóðhátíð í gær og hafði lögregla afskipti af einum vegna ölvunaraksturs. Einnig var nokkrum veitt aðstoð vegna ölvunar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu en fíkniefnamálin eru sögð minniháttar.
Aðspurður kveðst Jónas ekki vita til þess hvort einhver kynferðisbrotamál hafi komið upp.