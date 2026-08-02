Enn brotist inn í miðbænum Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. ágúst 2026 18:32 Mikill fjöldi innbrota hafa verið tilkynnt til lögreglu undanfarið í miðborginni. Vísir/Vilhelm Tilkynnt var um enn eitt innbrotið í fyrirtæki miðsvæðis í Reykjavík í dag. Fjallað hefur verið um þráláta hrinu innbrota í miðborginni undanfarið. Greint er frá innbrotstilkynningunni í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Innbrotið átti sér stað að því er þar segir í umdæmi lögreglustöðvar eitt sem nær yfir miðbæinn, austurbæinn, vesturbæinn og Seltjarnarnes. Þrír hið minnsta hafa verið handteknir vegna fjölda innbrota í miðborg Reykjavíkur undanfarnar vikur en samkvæmt lögreglu er ekki um skipulagða glæpastarfsemi að ræða heldur tilviljunarkennd innbrot. Að minnsta kosti sextíu innbrot í miðborginni hafa verið tilkynnt til lögreglu. Hefur verið brotist inn hjá þér eða einhverjum sem þú þekkir? Eða ertu með aðrar ábendingar? Sendu okkur fréttaskot. Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Siggi stormur sár en dregur ekki í land Innlent Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Innlent Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Innlent Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Erlent Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Innlent Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Erlent Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Innlent Greinir á við kjósendur sína Innlent Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Innlent Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Innlent Fleiri fréttir Enn brotist inn í miðbænum „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Greinir á við kjósendur sína Maður á sjötugsaldri kýldi konu til blóðs í miðbænum Þrír handteknir eftir átök í heimahúsi Sexan millilendir aftur í Reykjavík Siggi stormur sár en dregur ekki í land Sveitarstjóri hefur miklar áhyggjur af ástandi Vestfjarðavegar Grunaður um sölu fíkniefna á Þjóðhátíð Efnahags- og Evrópumál, hvalveiðar og laxeldi á landi á Sprengisandi Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Hvorki tilkynnt um kynferðisbrot né líkamsárás fyrstu nóttina Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Slasaðist á fæti uppi á hálendi Veðrið „eins og eftir pöntun“ Guðmundur Felix kominn með krabbamein Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Afdrif Bandero og hættulegt ástand í Dölum Yfirheyrslum lokið og ekki gerð krafa um gæsluvarðhald Sex fíkniefnamál komu upp í Eyjum „Ég er skrímsli“ Sjá meira