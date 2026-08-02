Innlent

Enn brotist inn í mið­bænum

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Mikill fjöldi innbrota hafa verið tilkynnt til lögreglu undanfarið í miðborginni.
Mikill fjöldi innbrota hafa verið tilkynnt til lögreglu undanfarið í miðborginni. Vísir/Vilhelm

Tilkynnt var um enn eitt innbrotið í fyrirtæki miðsvæðis í Reykjavík í dag. Fjallað hefur verið um þráláta hrinu innbrota í miðborginni undanfarið.

Greint er frá innbrotstilkynningunni í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Innbrotið átti sér stað að því er þar segir í umdæmi lögreglustöðvar eitt sem nær yfir miðbæinn, austurbæinn, vesturbæinn og Seltjarnarnes.

Þrír hið minnsta hafa verið handteknir vegna fjölda innbrota í miðborg Reykjavíkur undanfarnar vikur en samkvæmt lögreglu er ekki um skipulagða glæpastarfsemi að ræða heldur tilviljunarkennd innbrot. Að minnsta kosti sextíu innbrot í miðborginni hafa verið tilkynnt til lögreglu.

Hefur verið brotist inn hjá þér eða einhverjum sem þú þekkir? Eða ertu með aðrar ábendingar? Sendu okkur fréttaskot.

Lögreglumál Reykjavík

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