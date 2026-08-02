Innlent

Þrír hand­teknir eftir á­tök í heima­húsi

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Þrír gistu fangageymslur eftir átök í heimahúsi. Myndin er úr safni.
Þrír gistu fangageymslur eftir átök í heimahúsi. Myndin er úr safni. Vísir

Lögreglan á Suðurlandi segir umferð í umdæminu hafa gengið vel. Þrír voru handteknir í nótt eftir átök í heimahúsi.

„Það er bara í hefðbundnu ferli,“ segir Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Suðurlandi. Ástand mannanna hafi ekki verið gott og gistu þeir fangaklefa uns lögreglu yrði unnt að taka af þeim skýrslu.

Á Þingvöllum brann sumarbústaður í sumarbústaðahverfi til grunna í gærkvöldi. Málið er til rannsóknar og ekki liggur meira fyrir að svo stöddu.

„Nóttin gekk bara vel,“ segir Magnús. Margt hafi verið um manninn en ekki hafi komið upp nein fíkniefnabrot.

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