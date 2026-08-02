Innlent

Efna­hags- og Evrópu­mál, hval­veiðar og lax­eldi á landi á Sprengi­sandi

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Sprengisandur hefst klukkan 10. Kristján Kristjánsson stýrir þættinum að venju.
Sprengisandur hefst klukkan 10. Kristján Kristjánsson stýrir þættinum að venju.

Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni.

Fyrst ræðir Arnór Sighvatsson, fyrrverandi aðstoðarseðlbankastjóri, afstöðu

sína til þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst og þá skoðun sína að

evran henti íslenska hagkerfinu vel. Hann telur efnahagslegt fullveldi

best tryggt með inngöngu í ESB og þátttöku í gjaldmiðlabandalagi.

Næst mætir Árni Sverrisson, formaður Félags skipstjórnarmanna. Árni segir reynslu sjó- og skipstjórnarmanna skýra um áhrif gríðarlegrar fjölgunar hvala á fiskistofna við Íslandsstrendur. Bregðast verði við en umfram allt hvetur hann til miklu umfangsmeiri rannsókna á vistkerfi hafsins og samspili tegunda sem þar eru.

Síðastur mætir Lárus S. Ásgeirsson, stjórnarformaður Laxeyjar í Vestmannaeyjum. Lárus rekur möguleika Laxeyjar og annarra landeldisfyrirtækja í laxi til næstu ára. Spár gera ráð fyrir því að Íslandi taki forystu á þessu sviði innan fárra ára. Gríðarlegir möguleikar á verðmætaaukningu í útflutningi að hans mati.

Sprengisandur

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