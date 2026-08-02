Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni.
Fyrst ræðir Arnór Sighvatsson, fyrrverandi aðstoðarseðlbankastjóri, afstöðusína til þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst og þá skoðun sína aðevran henti íslenska hagkerfinu vel. Hann telur efnahagslegt fullveldibest tryggt með inngöngu í ESB og þátttöku í gjaldmiðlabandalagi.
Næst mætir Árni Sverrisson, formaður Félags skipstjórnarmanna. Árni segir reynslu sjó- og skipstjórnarmanna skýra um áhrif gríðarlegrar fjölgunar hvala á fiskistofna við Íslandsstrendur. Bregðast verði við en umfram allt hvetur hann til miklu umfangsmeiri rannsókna á vistkerfi hafsins og samspili tegunda sem þar eru.
Síðastur mætir Lárus S. Ásgeirsson, stjórnarformaður Laxeyjar í Vestmannaeyjum. Lárus rekur möguleika Laxeyjar og annarra landeldisfyrirtækja í laxi til næstu ára. Spár gera ráð fyrir því að Íslandi taki forystu á þessu sviði innan fárra ára. Gríðarlegir möguleikar á verðmætaaukningu í útflutningi að hans mati.