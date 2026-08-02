Innlent

Sexan milli­lendir aftur í Reykja­vík

Kristján Már Unnarsson skrifar
DC 6B-flugvélin við gamla Loftleiðahótelið þann 7. júlí síðastliðinn. Í dag gæti verið síðasta tækifærið til að sjá slíka flugvél lenda á Reykjavíkurflugvelli.
DC 6B-flugvélin við gamla Loftleiðahótelið þann 7. júlí síðastliðinn. Í dag gæti verið síðasta tækifærið til að sjá slíka flugvél lenda á Reykjavíkurflugvelli. Sigurjón Ólason

Douglas DC 6B-flugvél austurríska félagsins The Flying Bulls er væntanleg til Reykjavíkur síðdegis í dag á heimleið úr fjögurra vikna sýningarflugi um Bandaríkin. Þetta er eina flughæfa sexan í heiminum sem hefur leyfi til að fljúga með farþega.

Sexan millilenti einnig í Reykjavík þann 7. júlí síðastliðinn á leið sinni vestur um haf og vakti koma hennar mikla athygli meðal íslenskra flugáhugamanna. DC 6 hafði þá ekki sést á Reykjavíkurflugvelli í aldarþriðjung.

Flugvélin er núna á leiðinni frá Gander á Nýfundnalandi en þaðan fór hún í loftið klukkan 11:25 í morgun, samkvæmt Flightradar 24. Gera má ráð fyrir að hún verði fimm til sex klukkustundir á leiðinni og gæti lending í Reykjavík verið um klukkan 17. Áhöfnin mun dvelja í borginni yfir nótt og má áætla að brottför frá Reykjavík verði milli klukkan 9 og 10 í fyrramálið.

DC-6B flugvél Flying Bulls yfir New York þann 11. júlí síðastliðinn. Manhattan í baksýn.Colin Kerrigan/Red Bull

Þetta var fyrsta ferð hennar yfir Norður-Atlantshaf í 68 ár en hún hafði ekki komið til Bandaríkjanna eftir að smíði hennar lauk í Douglas-flugvélaverksmiðjunni í Santa Monica í Kaliforníu árið 1958. Hún var upphaflega keypt sem forsetaflugvél fyrir Josip Broz Tito, leiðtoga Júgóslavíu, sem seldi hana árið 1975 til Kenneths Kaunda, leiðtoga Zambíu.

Í vesturförinni flaug flugvélin meðal annars yfir New York-borg og skýjakljúfa Manhattan en megintilgangur ferðarinnar var að taka þátt í Oshkosh-flughátíðinni í Wisconsin. Frá Oshkosh var henni flogið í sýningarflug til borga eins og Minneapolis og Chicago. Önnur fræg flugvél Flying Bulls, P-38 Lightning, fylgdi sexunni vestur um haf en sú kom við í Reykjavík á fimmtudag.

P-38 Lightning fylgdi sexunni í fluginu yfir New York.Colin Kerrigan/Red Bull

DC 6B-flugvélar voru burðarásinn í millilandaflugi íslensku flugfélaganna, bæði Loftleiða og Flugfélags Íslands, á árunum frá því um og fyrir 1960 og þar til þotuöldin gekk í garð. Þær lögðu grunninn að mestu velgengnisárum Loftleiða með Norður-Atlantshafsflugi félagsins.

Mjög fáar eru eftir flughæfar í heiminum, aðeins um einn tugur, og verður sífellt erfiðara að halda þeim gangandi. Núna síðdegis gæti því verið síðasta tækifæri til að sjá slíka vél lenda á Íslandi.

Hér má sjá komu hennar til Reykjavíkur þann 7. júlí:

Flug Reykjavíkurflugvöllur Icelandair

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