Sexan millilendir aftur í Reykjavík Kristján Már Unnarsson skrifar 2. ágúst 2026 12:44 DC 6B-flugvélin við gamla Loftleiðahótelið þann 7. júlí síðastliðinn. Í dag gæti verið síðasta tækifærið til að sjá slíka flugvél lenda á Reykjavíkurflugvelli. Sigurjón Ólason Douglas DC 6B-flugvél austurríska félagsins The Flying Bulls er væntanleg til Reykjavíkur síðdegis í dag á heimleið úr fjögurra vikna sýningarflugi um Bandaríkin. Þetta er eina flughæfa sexan í heiminum sem hefur leyfi til að fljúga með farþega. Sexan millilenti einnig í Reykjavík þann 7. júlí síðastliðinn á leið sinni vestur um haf og vakti koma hennar mikla athygli meðal íslenskra flugáhugamanna. DC 6 hafði þá ekki sést á Reykjavíkurflugvelli í aldarþriðjung. Flugvélin er núna á leiðinni frá Gander á Nýfundnalandi en þaðan fór hún í loftið klukkan 11:25 í morgun, samkvæmt Flightradar 24. Gera má ráð fyrir að hún verði fimm til sex klukkustundir á leiðinni og gæti lending í Reykjavík verið um klukkan 17. Áhöfnin mun dvelja í borginni yfir nótt og má áætla að brottför frá Reykjavík verði milli klukkan 9 og 10 í fyrramálið. DC-6B flugvél Flying Bulls yfir New York þann 11. júlí síðastliðinn. Manhattan í baksýn.Colin Kerrigan/Red Bull Þetta var fyrsta ferð hennar yfir Norður-Atlantshaf í 68 ár en hún hafði ekki komið til Bandaríkjanna eftir að smíði hennar lauk í Douglas-flugvélaverksmiðjunni í Santa Monica í Kaliforníu árið 1958. Hún var upphaflega keypt sem forsetaflugvél fyrir Josip Broz Tito, leiðtoga Júgóslavíu, sem seldi hana árið 1975 til Kenneths Kaunda, leiðtoga Zambíu. Í vesturförinni flaug flugvélin meðal annars yfir New York-borg og skýjakljúfa Manhattan en megintilgangur ferðarinnar var að taka þátt í Oshkosh-flughátíðinni í Wisconsin. Frá Oshkosh var henni flogið í sýningarflug til borga eins og Minneapolis og Chicago. Önnur fræg flugvél Flying Bulls, P-38 Lightning, fylgdi sexunni vestur um haf en sú kom við í Reykjavík á fimmtudag. P-38 Lightning fylgdi sexunni í fluginu yfir New York.Colin Kerrigan/Red Bull DC 6B-flugvélar voru burðarásinn í millilandaflugi íslensku flugfélaganna, bæði Loftleiða og Flugfélags Íslands, á árunum frá því um og fyrir 1960 og þar til þotuöldin gekk í garð. Þær lögðu grunninn að mestu velgengnisárum Loftleiða með Norður-Atlantshafsflugi félagsins. Mjög fáar eru eftir flughæfar í heiminum, aðeins um einn tugur, og verður sífellt erfiðara að halda þeim gangandi. Núna síðdegis gæti því verið síðasta tækifæri til að sjá slíka vél lenda á Íslandi. Hér má sjá komu hennar til Reykjavíkur þann 7. júlí: Flug Reykjavíkurflugvöllur Icelandair Tengdar fréttir Sexa lent í Reykjavík í fyrsta sinn í áratugi Flugvél sem lék lykilhlutverk í millilandaflugi og alþjóðaútrás íslenskra flugfélaga í byrjun sjöunda áratugarins lenti á Reykjavíkurflugvelli nú síðdegis. Þetta er svokölluð sexa, eða Douglas DC 6B. 7. júlí 2026 21:10 Flugvélarnar sem gerðu Loftleiðir að stórveldi Velgengni Loftleiða í Norður-Atlantshafsfluginu hófst fyrir alvöru með DC 6B-flugvélum. Það voru hins vegar Rolls Royce 400-skrúfuþoturnar, CL-44, eða monsarnir, sem gerðu Loftleiðir að stórveldi í íslensku efnahagslífi. 18. september 2024 19:44 Mest lesið Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Innlent Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Innlent Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Erlent Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Innlent Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Innlent Siggi stormur sár en dregur ekki í land Innlent Guðmundur Felix kominn með krabbamein Innlent Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Innlent Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Innlent Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Innlent Fleiri fréttir Þrír handteknir eftir átök í heimahúsi Sexan millilendir aftur í Reykjavík Siggi stormur sár en dregur ekki í land Sveitarstjóri hefur miklar áhyggjur af ástandi Vestfjarðavegs Grunaður um sölu fíkniefna á Þjóðhátíð Efnahags- og Evrópumál, hvalveiðar og laxeldi á landi á Sprengisandi Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Hvorki tilkynnt um kynferðisbrot né líkamsárás fyrstu nóttina Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Slasaðist á fæti uppi á hálendi Veðrið „eins og eftir pöntun“ Guðmundur Felix kominn með krabbamein Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Afdrif Bandero og hættulegt ástand í Dölum Yfirheyrslum lokið og ekki gerð krafa um gæsluvarðhald Sex fíkniefnamál komu upp í Eyjum „Ég er skrímsli“ Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Regnboginn kominn aftur á tröppurnar Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Sjá meira