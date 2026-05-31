Fótbolti

Suárez fær ekki að vera með á HM

Sindri Sverrisson skrifar
Luis Suárez hefði verið á heimavelli í Miami með úrúgvæska landsliðinu en var ekki valinn í HM-hópinn. Getty/Rich Storry

Í fyrsta sinn frá árinu 2002 er Úrúgvæ á leiðinni á HM í fótbolta án framherjans Luis Suárez. Landsliðsþjálfarinn Marcelo Bielsa valdi hann ekki í HM-hópinn sem tilkynntur var í dag.

Suárez er orðinn 39 ára og er leikmaður Inter Miami. Hann er markahæstur í sögu úrúgvæska landsliðsins með 39 mörk í 143 landsleikjum.

Suárez hætti með landsliðinu haustið 2024 og hélt því fram að Bielsa væri búinn að kljúfa leikmannahópinn. Í byrjun þessa mánaðar sagðist hann hins vegar hafa beðist afsökunar á ummælum sínum en viljað rýma til fyrir yngri leikmönnum. Hann myndi hins vegar aldrei segja nei ef landsliðið þyrfti á honum að halda, sérstaklega ekki fyrir HM.

Nú er hins vegar ljóst að Suárez fer ekki á HM. Úrúgvæ tekur nú þátt í fimmta skiptið í röð, eftir að hafa best náð 4. sæti með Suárez innanborðs á mótinu fræga í Suður-Afríku 2010, þar sem Suárez varði skot með hendi í 8-liða úrslitum og hjálpaði þannig Úrúgvæ að komast í undanúrslitin. Liðið hafði áður misst af því að komast á HM 2006.

Í úrúgvæska hópnum eru leikmenn á borð við fyrirliðann José María Giménez úr Atlético Madrid, Ronald Araújo úr Barcelona, Rodrigo Bentancur úr Tottenham, Manuel Ugarte úr Manchester United, Darwin Nunez úr Al-Hilal og að sjálfsögðu Federico Valverde úr Real Madrid.

Úrúgvæ er í riðli með Spáni, Grænhöfðaeyjum og Sádi-Arabíu á HM og byrjar á að mæta Sádum í Miami 15. júní.

HM 2026 í fótbolta

