Suárez fær ekki að vera með á HM Sindri Sverrisson skrifar 31. maí 2026 15:01 Luis Suárez hefði verið á heimavelli í Miami með úrúgvæska landsliðinu en var ekki valinn í HM-hópinn. Getty/Rich Storry Í fyrsta sinn frá árinu 2002 er Úrúgvæ á leiðinni á HM í fótbolta án framherjans Luis Suárez. Landsliðsþjálfarinn Marcelo Bielsa valdi hann ekki í HM-hópinn sem tilkynntur var í dag. Suárez er orðinn 39 ára og er leikmaður Inter Miami. Hann er markahæstur í sögu úrúgvæska landsliðsins með 39 mörk í 143 landsleikjum. Suárez hætti með landsliðinu haustið 2024 og hélt því fram að Bielsa væri búinn að kljúfa leikmannahópinn. Í byrjun þessa mánaðar sagðist hann hins vegar hafa beðist afsökunar á ummælum sínum en viljað rýma til fyrir yngri leikmönnum. Hann myndi hins vegar aldrei segja nei ef landsliðið þyrfti á honum að halda, sérstaklega ekki fyrir HM. Nú er hins vegar ljóst að Suárez fer ekki á HM. Úrúgvæ tekur nú þátt í fimmta skiptið í röð, eftir að hafa best náð 4. sæti með Suárez innanborðs á mótinu fræga í Suður-Afríku 2010, þar sem Suárez varði skot með hendi í 8-liða úrslitum og hjálpaði þannig Úrúgvæ að komast í undanúrslitin. Liðið hafði áður misst af því að komast á HM 2006. 🚨🇺🇾 OFFICIAL: Marcelo Bielsa releases Uruguay squad for the World Cup. pic.twitter.com/IrmUPxCx6V— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2026 Í úrúgvæska hópnum eru leikmenn á borð við fyrirliðann José María Giménez úr Atlético Madrid, Ronald Araújo úr Barcelona, Rodrigo Bentancur úr Tottenham, Manuel Ugarte úr Manchester United, Darwin Nunez úr Al-Hilal og að sjálfsögðu Federico Valverde úr Real Madrid. Úrúgvæ er í riðli með Spáni, Grænhöfðaeyjum og Sádi-Arabíu á HM og byrjar á að mæta Sádum í Miami 15. júní.