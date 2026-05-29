Fótbolti

Gordon mættur til Börsunga

Andri Broddason skrifar
Anthony Gordon var í dag kynntur sem leikmaður Barcelona

Barcelona tilkynnti í kvöld að Anthony Gordon sé nýr leikmaður félagsins. Gordon, sem er fyrrverandi leikmaður Newcastle, skrifar undir samning hjá spænska félaginu til 2031.

Enski vængmaðurinn Anthony Gordon er formlega genginn til liðs við Barcelona. Spænska félagið er að borga meira en 80 milljónir evra fyrir leikmanninn.

Þegar félagið kynnti leikmannakaupin talaði Gordon á reiprennandi spænsku. Hann sagðist hafa lært tungumálið þegar hann var yngri vegna þess að hann vissi að hann myndi einn daginn spila fyrir Barcelona.

„Um leið og ég vissi að Barcelona hefði áhuga þá var engin spurning hvert mig langaði að fara.“

Englendingurinn var búinn að vera hjá Newcastle í þrjú og hálft ár og var einn af lykilmönnum liðsins.

Gordon mun samt leggja alla áherslu á enska landsliðið næstu vikur þar sem hann er í enska HM-hópnum. Þar er einnig Rashford sem spilar sömu stöðu og hann og er líka hjá Barcelona. Óvíst er hvort að Rashford verði þar áfram. Ef Barcelona uppfyllir ekki kaupákvæðið í samningnum gæti hann farið aftur til Manchester United.

Spænski boltinn FC Barcelona

Atletico Madrid deildi á samfélagsmiðlum sínum að félagið hafi gert tilboð í þrjá leikmenn Barcelona. Leikmennirnir voru settir í treyjur Atletico Madrid og undir myndinni stóð textinn „Here we go“ sem er setning sem félagaskiptafréttamaðurinn Fabrizio Romano er þekktur fyrir.

