Arsene Wenger treystir því að sinn gamli lærisveinn, Mikel Arteta, verði fyrsti þjálfarinn til að stýra Arsenal til sigurs í Meistaradeild Evrópu. Sjálfur komst Wenger grátlega nærri því í úrslitaleiknum gegn Barcelona árið 2006.
Á 22 árum sem þjálfari Arsenal fagnaði Wenger 10 stórum titlum, þar á meðal þegar liðið varð Englandsmeistari án þess að tapa einum einasta leik. Hann fékk hins vegar aldrei að fagna Evrópumeistaratitli og sér eftir því, eins og fram kemur í myndbandinu hér að neðan.
Wenger komst einu sinni með Arsenal í úrslitaleik Meistaradeildarinnar, gegn Barcelona árið 2006, en þá var markvörðurinn Jens Lehmann rekinn af velli eftir aðeins 18 mínútur fyrir brot á Samuel Eto‘o utan teigs. Ludovic Giuly skoraði en í stað þess að markið fengi að standa fékk Lehmann rautt spjald.
„Þetta er eitthvað sem maður hugsar um og gleymir aldrei. Stærsta eftirsjáin er að við skyldum spila með 10 menn í úrslitaleiknum, í 70 mínútur. Á endanum töpuðum við 2-1, gegn úrvalsgóðu Barcelona-liði. Eftirsjáin er til staðar,“ sagði Wenger hreinskilinn.
„Þegar maður hættir þá hugsar maður ekki um það sem maður hefur gert heldur það sem maður náði ekki að gera. Vonandi tekst það núna,“ sagði Wenger.
Hann fékk Mikel Arteta til Arsenal sem leikmann, árið 2011, og lagði þannig grunn að því sem liðið er orðið í dag.
„Ég gerði hann að fyrirliða því hann var alltaf mjög alvarlegur. Hann var mjög einbeittur leikmaður, lagði sig allan fram, sýndi því áhuga hvernig liðið spilaði og var alveg heltekinn af fótbolta eins og Spánverjar geta verið. Hann var með persónuleika og sterka trú á það sem hann taldi rétt, og leiðtogahæfileika sömuleiðis. Þetta hjálpar honum mikið núna,“ sagði Wenger.
Arteta segir Wenger hafa veitt sér innblástur. „Hann er aðalástæðan fyrir því hvar ég sit í dag,“ sagði Arteta. Lærifaðir hans vonar innilega að Arteta lyfti bikarnum í kvöld.
„Þetta félag er í hjarta mínu. Ég vil að bikarinn fari á Emirates því það vantar hann í safnið. Við snertum hann – við vorum þrjátíu mínútum frá því að landa honum. Núna viljum við að þetta takist. Fótbolti er óútreiknanlegur og jafnvel eftir leiki er hann óútskýranlegur. Það getur allt gerst,“ sagði Wenger.