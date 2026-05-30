Tólf dagar eru þar til HM í fótbolta hefst vestanhafs Vísir mun daglega rifja upp skemmtilegar minningar frá fyrri mótum fram að upphafsflauti. Á HM 1990 grét enska þjóðin með Paul Gascoigne
Englendingar spiluðu í F-riðli á umræddu heimsmeistaramóti og komust áfram á tveimur jafnteflum og einum sigurleik í riðli með Írum, Hollendingum og Egyptum.
Í sextán og átta liða úrslitum mótsins kláruðu Englendingar sína leiki svo gegn Belgíu og Kamerún í framlengingu og tryggðu sér þar með undanúrslitaleik gegn Vestur-Þýskalandi á Stadio delle Alpi í Turin.
Andreas Bremhe kom Þjóðverjum yfir með marki á 60.mínútu en tíu mínútum fyrir lok venjulegs leiktíma jafnaði Gary Lineker metin fyrir Englendinga.
Grípa þurfti til framlengingar og á 98.mínútu fékk Paul Gascoigne að líta gula spjaldið fyrir harkalega tæklingu á Thomas Berthold.
Gascoigne, þá leikmaður Tottenham og 23 ára gamall, eins konar vonarstjarna Englendinga, vissi strax upp á sig sökina. Fyrr í útsláttarkeppninni hafði hann fengið að líta gult spjald gegn Belgíu.
Tvö gul spjöld í útsláttarkeppni HM þá þýddu sjálfkrafa leikbann í næsta leik. Gascoigne sá draum sinn um að spila í úrslitaleik HM fjara út og tárin tóku að streyma niður kinnar hans.
„Þegar ég var ungur dreymdi mig á hverju einasta kvöldi að spila á HM. Ég var að upplifa drauminn á HM 1990 á Ítalíu. Þegar að ég fékk að líta gula spjaldið vissi ég að draumurinn var á enda,“ sagði Gascoigne um atvikið örlagaríka í viðtali við The Independent fyrir nokkrum árum síðan.
England tapaði í vítaspyrnukeppni og Vestur-Þjóðverjar fóru í úrslitaleikinn, enduðu síðan á því að verða heimsmeistarar á meðan England tapaði leiknum um þriðja sætið gegn Ítalíu.
Tár Gascoigne í beinni útsendingu fyrir framan heimsbyggðina urðu þó til þess að Englendingar studdu rækilega við bakið á honum og sýndu samúð. Þau voru merki þess hversu miklu máli velgengni með enska landsliðinu á HM skipti hann.
Harmur Gascoigne er sá enn þann dag í dag að heimsmeistaramótið á Ítalíu árið 1990 var ekki bara hans fyrsta heimsmeistaramót, heldur einnig það síðasta en Gascoigne átti framundan skrautlegan feril þar sem að vandræði innan sem utan vallar settu strik í reikninginn.
„Ég fékk aldrei tækifæri til þess að taka þátt á öðru móti. Þetta voru mínar bestu stundir og ég vildi ekki að þær tækju enda. Ég trúði því staðfastlega að við ættum eftir að standa uppi sem heimsmeistarar.“