Timber klár í slaginn

Mikel Arteta, þjálfari Arsenal, sagði á blaðamannafundi að Jurrien Timber verði klár fyrir úrslitaleik Meistaradeildarinnar í kvöld. Hann er mikilvægur hlekkur í stöðu hægri bakvarðar Arsenal.
Timber hefur ekki spilað leik fyrir Arsenal síðan í mars þegar Arsenal vann Everton. Ben White, sem spilar sömu stöðu og Timber, er meiddur og því mikilvægt að fá Timber til baka.
Á meðan þeir voru báðir meiddir voru miðvörðurinn Mosquera og miðjumaðurinn Zubimendi þeir sem hlupu í skarðið og fylltu hægri bakvarðarstöðuna. Nú eru þeir lausir við það verk víst að Timber er nógu heill til að byrja leikinn.
Arteta staðfesti einnig að Noni Madueke verður klár fyrir leikinn í kvöld. Hann fór meiddur af velli í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar.
Arsenal getur unnið Meistaradeild Evrópu í fyrsta skipti. Mótherjar þeirra, PSG, ætla að reyna að verja titilinn sinn en liðið vann titilinn í fyrsta skipti fyrir ári síðan.
Arsenal tapaði fyrir PSG í undanúrslitum keppninnar í fyrra og því er óhætt að segja að PSG sé líklegri sigurvegari í þessum úrslitaleik.
Leikurinn er sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay og hefst leikurinn klukkan fjögur.