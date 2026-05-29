Bjóða tónleikamiða í skiptum við Yamal

Atletico Madrid deildi á samfélagsmiðlum sínum að félagið hafi gert tilboð í þrjá leikmenn Barcelona. Leikmennirnir voru settir í treyjur Atletico Madrid og undir myndinni stóð textinn „Here we go“ sem er setning sem félagaskiptafréttamaðurinn Fabrizio Romano er þekktur fyrir.
Í vikunni greindi Fabrizio Romano frá því að Barcelona hefði gert tilboð í framherja Atletico Madrid, Julian Alvarez.
And remember, it took us just five minutes to create this fake post. pic.twitter.com/zeMEAThm5V— Atlético de Madrid (@atletienglish) May 29, 2026
And remember, it took us just five minutes to create this fake post. pic.twitter.com/zeMEAThm5V
Atletico Madrid deildi í dag mynd af Lamine Yamal, Gavi og Raphinha, sem eru allt lykilleikmenn Barcelona, og deilir þannig fréttum að félagið hafi lagt tilboð í þá leikmenn. Þar nefnir Madrídarliðið að það hafi boðið sem dæmi miða á tónleika hjá Bad Bunny í skiptum fyrir leikmennina.
Stuttu seinna breytti félagið textanum við myndirnar þar sem verið er að nefna hvað það er auðvelt að deila ósönnum upplýsingum.
„Það tók okkur fimm mínútur að búa til þessa ósönnu færslu. Ekki trúa öllu sem þið sjáið, sérstaklega ef það tengist Barca.“
Þarna er Atletico Madrid að ásaka Fabrizio Romano og Barcelona um að deila vísvitandi röngum upplýsingum. Atletico Madrid segir að Barcelona sé að setja þrýsting á þá til að selja sína bestu leikmenn.
Í lok færslunnar gefur Atletico Madrid í skyn að Barcelona nýti sér stjórnmálamenn til að fá leikmenn til liðsins, ásamt því að borga varaforseta dómarasambandsins.
Madrídarfélagið er greinilega búið að fá nóg af sögusögnum um sig sem eru ekki sannar. Fabrizio Romano hefur áður verið ásakaður um að vera óhlutlægur í fréttaflutningi sínum.
Ljóst er að Julian Alvarez, sem hefur átt frábært tímabil hjá Atletico Madrid, er ekki á förum.