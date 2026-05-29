Böðvar: Drullu mikilvægur sigur Árni Jóhannsson skrifar 29. maí 2026 21:41 Böðvar Böðvarsson fyrirliða ÍA fannst það steikt að spila á sínum gamla heimavelli í kvöld. Vísir / Anton Brink Fyrirliði ÍA, Böðvar Böðvarsson, fannst sigur sinna manna á sínum gömlu félögum gífurlega mikilvægur. ÍA lagði FH að velli 0-1 í leik þar sem marktækifærin létu ekki mikið á sér kræla. „Virkilega góð tilfinning að koma hingað og ná í sigur í dag", sagði Böðvar þegar hann var spurður út í líðan sína eftir að hafa náð í þennan sigur á sínum gömlu heimaslóðum. „Sigurinn er gífurlega mikilvægur fyrir okkur sem lið og með honum þá er talsvert styttra upp í efri hlutann og í rauninni var þetta úrslitaleikur fyrir okkur um það hvað við ætluðum okkur í sumar. Hvort við ætluðum alltaf að vera að líta niður fyrir okkur eða upp fyrir okkur. Virkilega sætt." Böðvar var til viðtals í dag við Vísi þar sem hann sagði að tilfinningarnar væru ekki eins sterkar og hann bjóst við komandi inn í leikinn. Hvernig voru þær þegar nær dró leiknum og þegar hann byrjaði? „Það var tilbreyting að sjá mömmu og pabba hinum megin í stúkunni. Pabbi náttúrlega gífurlega harður FH-ingur. Mjög steikt að sjá hann hinum megin og mömmu líka. Já það var pínu steikt að spila þennan leik og ég var pínu pirraður þegar ég las fyrirsögnina í dag. Að fyrirsögnin væri um andleysið, af öllu sem ég sagði þá var það kannski eitthvað sem gæti kveikt í FH-ingunum í dag og þeir voru alls ekki andlausir í þessum leik.. Ef eitthvað þá áttu þeir fyrri hálfleikinn. Við áttum samt fullt af færum og þessi sigur hefði getað verið mikið stærri í dag en þeir gerðu vel í að halda okkur í skefjum. Drullumikilvægur sigur." Eftir að hafa missti leikinn gegn ÍBV niður í jafntefli og svo ná í sigur í dag er það gott eða slæmt að fara inn í landsleikjahlé á þessum tímapunkti? „Þó að Lárus standi hérna fyrir framan mig þá ætla ég bara að segja það að við erum að fara í smá frí núna og það er bara algjör snilld. Geta aðeins kúplað sig út úr því að vera fótboltamaður og koma svo tvíefldur inn í næsta hluta mótsins." Hvernig metur Böðvar þá framtíð liðsins í sumar hafandi sagt það að þeir geti horft frekar upp fyrir sig en niður? „Ég tjái mig nú ekki um markmiðasetningu almennt eftir að ég gerði það í fyrra og það varð allt vitlaust. Við stefnum bara hátt, við erum með drullugott lið og það þarf rosalega lítið í þessari deild upp á hvort að þú lendir í 10. sæti eða verðir í efri hluta. Það er bara nokkra leikja sprettur. Við höfum fulla trú á liðinu og ég held að við getum gert drullu góða hluti með liðinu.