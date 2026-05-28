Gert ráð fyrir at­kvæða­greiðslu um aðildar­við­ræður í dag

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Samkomulag um að ljúka umræðu um þingsályktunartillögu utanríkisráðherra um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu náðist í gærkvöldi samkvæmt upplýsingum fréttastofu.
Samkomulag um að ljúka umræðu um þingsályktunartillögu utanríkisráðherra um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu náðist í gærkvöldi samkvæmt upplýsingum fréttastofu.

Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hefur samkomulag náðst um að þingheimur greiði síðar í dag atkvæði um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að ESB. Málið er nú til umræðu á aukaþingfundi.

Samkvæmt starfsáætlun Alþingis stóð til að nýta daginn í nefndarstörf en því var breytt og boðað var til aukaþingfundar til þess að halda áfram umræðunni áfram. Henni þarf að ljúka til þess að unnt verði að efna til atkvæðagreiðslunnar þann 29. ágúst. Nefndardagur verður í staðinn á laugardag.

Samkomulag hafði áður náðst um að ljúka umræðunni á miðvikudag. Það stóðst hins vegar ekki og höfðu þingmenn Miðflokksins ekki lokið máli sínu. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu náðist annað samkomulag seint í gærkvöldi en í því felst að klára umræðuna í dag þannig að hægt verði að greiða atkvæði um málið. 

Atkvæðagreiðslur eru á dagskrá þingfundar klukkan þrjú og gert er ráð fyrir að fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla verði þar undir.

Alþingi Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Miðflokkurinn

