Gular viðvaranir og snjókoma næsta sólarhringinn Tómas Arnar Þorláksson skrifar 28. maí 2026 11:55 Biðlað er til ökumanna að sýna aðgát. vísir/anton brink Sumarhret gengur yfir norðaustanvert landið í dag með snjókomu og strekkingsvindi. Líf- og fuglafræðingur við Mývatn segir um áhyggjuefni að ræða fyrir fuglalíf og sauðfé á svæðinu. Gular veðurviðvaranir taka gildi á Norðurlandi eystra og Austurlandi klukkan þrjú í dag og verða í gildi fram eftir degi á morgun. Gert er ráð fyrir slyddu og snjókomu með köflum og átta til þrettán metrum á sekúndu á Norðurlandi eystra en snjókomu í innsveitum og á heiðum á Austurlandi með norðaustan strekkingi. Bændur á svæðinu hafa verið hvattir til að huga að lömbum sínum næstu daga. Fréttastofa ræddi við bændur sem hafa gripið til ráðstafana vegna þessa í gær. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir um áhyggjuefni að ræða fyrir bændur norðan heiða. „Þeir eru nú þokkalega undirbúnir. Þetta er búið að eiga sér aðdraganda en samt er ágætt að segja frá því að þetta er alls ekki jafn slæmt og hretið sem gerði á sama tíma árið 2024 og heldur ekki jafn slæmt og hretið sem gerði aftur í fyrra 2025." „Það kemur til með að gera slydduhraglanda og snjókomu til fjalla frá því bara seinni partinn í dag eða í kvöld og meira og minna á morgun, föstudag. Það varðar þá fyrst og fremst bændur sem eru á Norðausturlandi, sem sagt austan Eyjafjarðar og á Austurlandi og þá frekar inn til landsins, eins og í Mývatnssveit og fram í Dölum, en svo snjóar til fjalla og það er líka það að það gerir hálku og krapa og jafnvel snjó á fjallvegum eins og Fjarðarheiðinni" Hann biðlar til ökumanna að sýna aðgát. „Þeir þurfa að fara varlega og það er þá frekar fyrri part dags og á morgnana sem er krapi og hálka á vegum heldur en yfir miðjan daginn." En er eitthvað annað hret í kortunum sem þú sérð í náinni framtíð? „Nei svo er nú bara svona hæg sumarkoma eins og við eigum von á á þessum árstíma. Vonandi erum við lausir við þessar dreggjar af vetrinum fyrir norðan landið, bara fyrir fullt og allt." Sölvi Rúnar Vignisson, líf- og fuglafræðingur sem leiðir náttúrurannsóknarstarf við Mývatn, segir um viðkvæman árstíma að ræða í samtali við fréttastofu. „Svona hret getur náttúrulega haft töluverð áhrif á fuglalíf. það er aðeins mismunandi hvaða tegundir þar geta orðið fyrir mestum áhrifum en það er í raun betra að það sé fyrr helur en seinna því að þá eru fuglarnir enn á eggjum og minni líkur á að ungar drepist. Ungarnir eru töluvert viðkvæmari en eggin. Þetta er samt á mörkunum, það er alveg hætt við því að þetta hafi einhver áhrif." Hann segir að veðrið geti einnig haft áhrif á minni fugla og annað líf á svæðinu. „Auðvitað hefur maður líka bara áhyggjur af landbúnaðinum. Það eru túnin og lömbin, lömbin eru nú flest komin út svo það er ekki gott. Ég veit að bændur eru stressaðir." Veður Landbúnaður Fjarðabyggð Sauðfé Fuglar