Gylfi verður bæjarstjóri á Ísafirði Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 28. maí 2026 11:28 Gylfi Ólafsson verður bæjarstjóri en Kristján Þór Kristjánsson formaður bæjarráðs. Framsókn og óháðir hafa myndað meirihluta í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar með Viðreisn. Framsókn og óháðir unnu stórsigur í kosningunum og fengu fjóra menn kjörna og Viðreisn einn. Þetta kemur fram í tilkynningu. Þar segir að málefnasamningur með 34 atriðum hafi verið handsalaður í stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði í dag. Meðal áhersluatriða sé uppbygging og breytingar í skólamálum, áframhaldandi lækkun skulda og fjölmargar aðgerðir til að gera lífsgæðin í Ísafjarðarbæ enn betri fyrir fólk á öllum aldri með bættum innviðum og þjónustu. Þá verði áfram unnið að því að fjölga verðmætum störfum á svæðinu. Gylfi Ólafsson bæjarfulltrúi Viðreisnar verður bæjarstjóri, Kristján Þór Kristjánsson oddviti Framsóknar og óháðra verður formaður bæjarráðs og Elísabet Samúelsdóttir úr sama flokki forseti bæjarstjórnar. „Ég er spenntur og auðmjúkur gagnvart nýju hlutverki. Ég bý að því að hafa verið í bæjarstjórn síðustu fjögur ár og þekki því ágætlega til flestra mála sem viðkoma rekstrinum. Það er traust milli okkar og Framsóknar. Við sækjum saman út frá miðjunni með hagsmuni bæjarbúa í fyrirrúmi,“ segir Gylfi Ólafsson. „Við í Framsókn og óháðum erum mjög ánægð með samkomulagið við Viðreisn. Framsókn var í minnihluta við upphaf síðasta kjörtímabils. Stefnan okkar þá var að vinna vel með meirihluta að öllum góðum málum sveitarfélaginu og íbúum til heilla. Við munum ekki breyta út af þeirri stefnu og vonumst til að vinna vel með öllum flokkum í bæjarstjórn. Það skiptir ekki máli hvaðan gott kemur og tökum við vel í öll mál sem við teljum bæta hag eða líðan íbúa í sveitarfélaginu,“ segir Kristján Þór Kristjánsson. Ísafjarðarbær Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Hjólhýsabyggð færist í Gufunes þrátt fyrir aðfinnslur Innlent „Í einu tilviki var talað um nauðgunarleik“ Innlent „Ég varð bara reiður, endalaust reiður“ Innlent Ellefu taldir af eftir að efnatankur gaf sig Erlent Áframhald á árásum og Trump hefur í hótunum við Óman Erlent Sendiráðsstarfsmaður fluttur heim öryggisins vegna Innlent Boða róttækar breytingar: Ari íhugar tilboð sem Líf vildi fá Innlent Fækkar lögregluembættum Innlent Saksóknarar rannsaka konu sem Trump braut á Erlent Fagnar því að allir þingmenn fái að kynna sér ESB-gögnin Innlent Fleiri fréttir „Stattu vörð um fjallkonuna fríðu, láttu ekki nauðga henni“ Sendiráðsstarfsmaður fluttur heim öryggisins vegna Fækkar lögregluembættum Líta stöðuna í Varmá mjög alvarlegum augum Fagnar því að allir þingmenn fái að kynna sér ESB-gögnin Steinum kastað í bifreiðar og rúða brotin í skóla Hjólhýsabyggð færist í Gufunes þrátt fyrir aðfinnslur „Í einu tilviki var talað um nauðgunarleik“ „Ég varð bara reiður, endalaust reiður“ Aukaþingfundur boðaður: Miðflokksmenn fá að halda áfram í fyrramálið „Höfum þegar tekið upp tólið og heyrt í fjármálaráðherra“ Konan komin í leitirnar Arnarnesvegi ætlað að stytta bílaraðir Meirihlutanum liggur á í kvöld en ekki Miðflokknum „Viðreisnarbottar“ skýrt dæmi um erlend áhrif Lögregla kölluð til þegar slegist var um bílastæði Boða róttækar breytingar: Ari íhugar tilboð sem Líf vildi fá Hjónasjálfa, gleði og faðmlög í Viðey Nýr borgarstjóri mætir í beina útsendingu Landsnet lagði landeigendur í Hæstarétti Býr sig undir það versta en vonar það besta Fótbolti.net legið niðri í á annan sólarhring Krefjast þess að bankarnir dragi hækkanir til baka Hallgrímur kom í þáttinn sem mótvægi við oflof um Davíð Breytingum fórnað fyrir starfsfrið: „Friðjónslínan“ hafi ráðið för Bókstafir verði að tölustöfum Draugagangur, búrtíkur og öngull í rassi „Þetta vita Einar og Björg“ Skotið fór í gegnum handlegg og endaði í öxl Hafa þegar rætt við Daða Má um samgöngusáttmálann Sjá meira