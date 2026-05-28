Innlent

Enn tekist á um ESB í þing­sal og verð­bólgan hjaðnar lítið

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um afgreiðslu þingsályktunar um hvort fara skuli í þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald viðræðna við ESB.

Ekki tókst að klára umræðuna í gær eins og til stóð og því var blásið til aukaþingfundar í morgun. Í dag er síðasti dagurinn til að klára málið, eigi atkvæðagreiðslan að fara fram á tilsettum tíma.

Einnig fjöllum við um verðbólgutölurnar sem bárust í morgun frá Hagstofunni og ræðum við dómsmálaráðherra um fyrirhugaða fækkun lögregluembætta í landinu. Ráðherra segir að með því að einfalda yfirstjórn verði hægt að efla lögregluna í landinu og fjölga í liðinu.

Að auki segjum við frá sumarhretinu sem von er á í dag með snjókomu og vindi. Fuglafræðingur segir um áhyggjuefni að ræða.

Í sportpakkanum eru það svo sögusagnirnar um ráðningu Arons Pálmarssonar sem þjálfara FH sem verða í forgrunni.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 28. maí 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

