Enn tekist á um ESB í þingsal og verðbólgan hjaðnar lítið Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 28. maí 2026 11:39 Í hádegisfréttum fjöllum við um afgreiðslu þingsályktunar um hvort fara skuli í þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald viðræðna við ESB. Ekki tókst að klára umræðuna í gær eins og til stóð og því var blásið til aukaþingfundar í morgun. Í dag er síðasti dagurinn til að klára málið, eigi atkvæðagreiðslan að fara fram á tilsettum tíma. Einnig fjöllum við um verðbólgutölurnar sem bárust í morgun frá Hagstofunni og ræðum við dómsmálaráðherra um fyrirhugaða fækkun lögregluembætta í landinu. Ráðherra segir að með því að einfalda yfirstjórn verði hægt að efla lögregluna í landinu og fjölga í liðinu. Að auki segjum við frá sumarhretinu sem von er á í dag með snjókomu og vindi. Fuglafræðingur segir um áhyggjuefni að ræða. Í sportpakkanum eru það svo sögusagnirnar um ráðningu Arons Pálmarssonar sem þjálfara FH sem verða í forgrunni. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 28. maí 2026