Lýsa eftir Írisi Elvu Eiður Þór Árnason skrifar 27. maí 2026 21:23 Ekki hefur sést til Írisar frá því á sunnudagskvöld. Lögreglan á Suðurnesjum lýsir eftir Írisi Elvu Hauksdóttur en ekkert er vitað um ferðir hennar síðan um kvöldmatarleytið á sunnudaginn 24. maí. Íris er sögð rúmlega 170 sentímetrar á hæð, með dökkt hár og ljósar strípur. Þá sé hún með ljósblá augu og sólbrún eftir nýlega sólarlandaferð. Að sögn lögreglu gæti hún verið klædd í ljósbrúna, hnésíða dúnúlpu og er hugsanlega á bifreiðinni UT-X04 sem er ljósbrún og af gerðinni Hyundai I30.Þeir sem geta gefið upplýsingar um ferðir Írisar eru beðnir um að hafa samband við lögregluna í síma 112. Lögreglumál Reykjanesbær