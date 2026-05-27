Lýsa eftir Írisi Elvu

Eiður Þór Árnason skrifar
Ekki hefur sést til Írisar frá því á sunnudagskvöld.
Lögreglan á Suðurnesjum lýsir eftir Írisi Elvu Hauksdóttur en ekkert er vitað um ferðir hennar síðan um kvöldmatarleytið á sunnudaginn 24. maí. Íris er sögð rúmlega 170 sentímetrar á hæð, með dökkt hár og ljósar strípur. Þá sé hún með ljósblá augu og sólbrún eftir nýlega sólarlandaferð.

Að sögn lögreglu gæti hún verið klædd í ljósbrúna, hnésíða dúnúlpu og er hugsanlega á bifreiðinni UT-X04 sem er ljósbrún og af gerðinni Hyundai I30.

Þeir sem geta gefið upplýsingar um ferðir Írisar eru beðnir um að hafa samband við lögregluna í síma 112.

