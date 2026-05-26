Fótbolti

Mikið á­lag á Messi en ekki al­var­leg meiðsli

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Messi ætti að vera orðinn klár í slaginn fyrir HM og Íslendingar vona að hann verði tilbúinn fyrir það.  Leonardo Fernandez/Getty Images

Lionel Messi er ekki að glíma við alvarleg meiðsli en mikið álag hefur sett strik í reikninginn, skömmu fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta.

Messi fór meiddur af velli í mögnuðum 6-4 sigri Inter Miami gegn Philadelphia Union á sunnudag. Hann hélt um lærið þegar hann gekk af velli á 73. mínútu. Staðan var þá 4-4 en Luis Suárez og Rodrigo De Paul skoruðu tvö mörk sem tryggðu Inter Miami sigurinn.

Guillermo Hoyos, þjálfari Inter Miami, gerði lítið úr meiðslunum þegar hann spurður um þau eftir leik. 

Messi fór svo í frekari skoðanir í gær og þar var ekkert alvarlegt að hrjá hann.

„Eftir frekari rannsóknir á mánudag bendir bráðabirgðagreining til vöðvaþreytu vegna ofálags í vinstri lærisvöðva,“ segir í yfirlýsingu félagsins en ekki kemur fram hversu langan tíma það mun taka Messi að jafna sig.

Argentínumenn eru sagðir bjartsýnir á að Messi muni spila á HM og taka fullan þátt í undirbúningi liðsins fyrir mótið.

Argentína spilar fyrsta leik sinn á HM þann 16. júní en áður mun liðið spila tvo æfingaleiki, gegn Hondúras þann 6. júní og gegn Íslandi þann 9. júní.

Þetta er annað HM í röð þar sem Messi meiðist rétt áður. Hann mætti á HM 2022 með bólgna sin eftir að hafa fengið högg í leik með PSG. Messi endaði hins vegar á því að spila hverja einustu mínútu á mótinu og stóð uppi sem heimsmeistari.

Messi er tvíríkjandi verðmætasti leikmaður MLS deildarinnar og hefur skorað 13 mörk og gefið 7 stoðsendingar í 16 leikjum á þessu tímabili.

