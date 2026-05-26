Allegri líklegastur til að taka við af Conte Ágúst Orri Arnarson skrifar 26. maí 2026 11:02 Massimiliano Allegri og Antonio Conte mættust fyrr á tímabilinu sem þjálfarar AC Milan og Napoli. Francesco Pecoraro/Getty Images Þjálfarahringekjan í ítalska boltanum þetta sumarið er formlega hafin. Massimiliano Allegri, sem var rekinn frá AC Milan í gær, þykir líklegastur til að taka við starfi Antonio Conte, sem hætti hjá Napoli um helgina. Conte tilkynnti eftir síðasta leik tímabilsins á sunnudag að hann hefði ákveðið að hætta hjá Napoli eftir tvö sigursæl tímabil. Napoli varð Ítalíumeistari á síðasta tímabili og bikarmeistari á þessu tímabili en endaði í öðru sæti í deildinni. Allegri tók hins vegar ekki sjálfur ákvörðun um að hætta hjá AC Milan. Hann var rekinn í gær eftir að hafa tapað lokaleik tímabilsins á sunnudag og mistekist að stýra liðinu inn í Meistaradeildina. Samkvæmt umfjöllun La Gazzetta dello Sport er Allegri líklegastur til að taka við stjórastarfinu hjá Napoli. Vinátta hans við forsetann Aurelio De Laurentiis á stóran þátt í því en forsetinn er með annan mann á blaði, Vincenzo Italiano, og mun ákveða sig á næstu dögum. Allegri þjálfaði AC Milan aðeins í eitt tímabil en hafði náð góðum árangri sem stjóri Juventus 2014-19 og aftur frá 2021-24. Hann hefur líka gert AC Milan að Ítalíumeisturum, tímabilið 2010-11, þó seinni stjórnartíðin þar hafi ekki verið farsæl. Vincenzo Italiano er núverandi þjálfari Bologna í ítölsku deildinni og var áður þjálfari Fiorentina. Ítalski boltinn Mest lesið Verður Aron þjálfari FH? Handbolti Þjálfari ÍBV vill VAR á Íslandi eftir „ólöglegt“ mark Íslenski boltinn Ætlar að hringja í Keane og leiðrétta „lygar“ hans Enski boltinn Tilkynnti nýjan samning í miðri skrúðgöngu og verður launahæst í heimi Fótbolti Ef ég væri að spila gegn Liverpool myndi ég trúa á sigur Íslenski boltinn Danskur skúrkur og Wolfsburg fallið í fyrsta sinn í 30 ár Fótbolti New York Knicks í úrslitin í fyrsta sinn á þessari öld Körfubolti Dagskráin í dag: Stórleikir í Bestu deildinni Sport United bætti sig mest en Liverpool hrakaði Enski boltinn Guðni eftir sigur FH: „Gáfumst aldrei upp“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Allegri líklegastur til að taka við af Conte Mikið álag á Messi en ekki alvarleg meiðsli Dembélé tapaði atkvæðagreiðslu en var samt verðlaunaður Tilkynnti nýjan samning í miðri skrúðgöngu og verður launahæst í heimi Íranska liðið spilar í Bandaríkjunum en þarf að gista í Mexíkó Þjálfari ÍBV vill VAR á Íslandi eftir „ólöglegt“ mark United bætti sig mest en Liverpool hrakaði Guðni eftir sigur FH: „Gáfumst aldrei upp“ Væri alveg til í að taka markið á mig Uppgjörið: Víkingur R. - Valur 0-1 | Nadía með sigurmark gegn sínu gamla félagi Danskur skúrkur og Wolfsburg fallið í fyrsta sinn í 30 ár Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 0-1 | Sterkur Stjörnusigur í Laugardal Uppgjörið: Breiðablik - FH 2-3 | Veisla í Kópavogi Ætlar að hringja í Keane og leiðrétta „lygar“ hans „Þetta er frá meistara Jankó” Uppgjörið: Fram - Þór/KA 3-2 | Sendu norðankonur á botninn Enn er Rosenborg í veseni Allegri og allir stjórnendur AC Milan reknir Liði 92 strákanna mistókst að komast upp Haukar ósigraðir á toppnum Uppgjörið: ÍBV - Grindavík/Njarðvík 1-1 | Dramatískt jöfnunarmark í uppbótartíma Öll lið hans á ferlinum í Meistaradeildinni á sama tíma Flottustu mörk tímabilsins í enska boltanum Tímamót á HM: Enginn leikmaður frá Real Madrid í liði Spánar Mörkin úr lokaumferðinni og tárvotar kveðjustundir HM í hættu? Messi meiddist í síðasta leik sínum fyrir HM Gengi Framara komið skemmtilega á óvart Hvað afleiðingar hefur fallið á West Ham? Como í Meistaradeild í fyrsta skipti í sögu félagsins Stúkan: FH í miklum vandræðum Sjá meira