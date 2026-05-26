Fótbolti

Allegri lík­legastur til að taka við af Conte

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Massimiliano Allegri og Antonio Conte mættust fyrr á tímabilinu sem þjálfarar AC Milan og Napoli. Francesco Pecoraro/Getty Images

Þjálfarahringekjan í ítalska boltanum þetta sumarið er formlega hafin. Massimiliano Allegri, sem var rekinn frá AC Milan í gær, þykir líklegastur til að taka við starfi Antonio Conte, sem hætti hjá Napoli um helgina.

Conte tilkynnti eftir síðasta leik tímabilsins á sunnudag að hann hefði ákveðið að hætta hjá Napoli eftir tvö sigursæl tímabil. Napoli varð Ítalíumeistari á síðasta tímabili og bikarmeistari á þessu tímabili en endaði í öðru sæti í deildinni.

Allegri tók hins vegar ekki sjálfur ákvörðun um að hætta hjá AC Milan. Hann var rekinn í gær eftir að hafa tapað lokaleik tímabilsins á sunnudag og mistekist að stýra liðinu inn í Meistaradeildina.

Samkvæmt umfjöllun La Gazzetta dello Sport er Allegri líklegastur til að taka við stjórastarfinu hjá Napoli. Vinátta hans við forsetann Aurelio De Laurentiis á stóran þátt í því en forsetinn er með annan mann á blaði, Vincenzo Italiano, og mun ákveða sig á næstu dögum.

Allegri þjálfaði AC Milan aðeins í eitt tímabil en hafði náð góðum árangri sem stjóri Juventus 2014-19 og aftur frá 2021-24. Hann hefur líka gert AC Milan að Ítalíumeisturum, tímabilið 2010-11, þó seinni stjórnartíðin þar hafi ekki verið farsæl.

Vincenzo Italiano er núverandi þjálfari Bologna í ítölsku deildinni og var áður þjálfari Fiorentina.

