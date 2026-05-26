Dembélé tapaði atkvæðagreiðslu en var samt verðlaunaður Ágúst Orri Arnarson skrifar 26. maí 2026 10:01 Ousmane Dembélé átti flottasta mark tímabilsins, eða hvað? Franco Arland/UEFA via Getty Images Ousmane Dembélé var langt frá því að vinna atkvæðagreiðsluna en franska deildin ákvað samt að verðlauna mark hans sem besta mark tímabilsins. Gullboltahafinn skoraði með skemmtilegri vippu í 3-0 sigri PSG gegn Lille í janúar. Þetta mark fékk þó bara 2.237 atkvæði þegar franska deildin bað áhorfendur um að velja besta mark tímabilsins. Mousa Al-Tamari, leikmaður Stade Rennais, rústaði atkvæðagreiðslunni en mark hans fékk 135.048 atkvæði. Flest öll atkvæðin komu frá heimalandi hans, Jórdaníu. Franska deildin ákvað þá að stíga inn og afhenda Dembélé verðlaunin en í tilkynningu deildarinnar segir að yfirgnæfandi hátt hlutfall atkvæða hafi verið frá vélmennum. Dæmi hver fyrir sig um hvort er glæsilegra en bæði mörkin má sjá hér fyrir neðan. Le bijou de Mousa Al-Tamari, inscrit au Groupama Stadium, est en lice pour le titre de #ButDeLaSaison en @Ligue1 ☄️Les votes sont ouverts ⇓— Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 19, 2026 Vous avez élu comme #ButdelaSaison le superbe lob d'Ousmane Dembélé 🌟 pic.twitter.com/UtGpJMb7Ex— Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) May 25, 2026 Le nombre de votes attribués à Mousa Al-Tamari a été corrigé au cours de l'élection suite au signalement de nombreux bots ℹ️— Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) May 25, 2026