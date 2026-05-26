Fótbolti

Dembélé tapaði at­kvæða­greiðslu en var samt verð­launaður

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Ousmane Dembélé átti flottasta mark tímabilsins, eða hvað?  Franco Arland/UEFA via Getty Images

Ousmane Dembélé var langt frá því að vinna atkvæðagreiðsluna en franska deildin ákvað samt að verðlauna mark hans sem besta mark tímabilsins.

Gullboltahafinn skoraði með skemmtilegri vippu í 3-0 sigri PSG gegn Lille í janúar.

Þetta mark fékk þó bara 2.237 atkvæði þegar franska deildin bað áhorfendur um að velja besta mark tímabilsins.

Mousa Al-Tamari, leikmaður Stade Rennais, rústaði atkvæðagreiðslunni en mark hans fékk 135.048 atkvæði. Flest öll atkvæðin komu frá heimalandi hans, Jórdaníu.

Franska deildin ákvað þá að stíga inn og afhenda Dembélé verðlaunin en í tilkynningu deildarinnar segir að yfirgnæfandi hátt hlutfall atkvæða hafi verið frá vélmennum.

Dæmi hver fyrir sig um hvort er glæsilegra en bæði mörkin má sjá hér fyrir neðan.

Franski boltinn

