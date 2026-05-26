Uppgjörið: KR - Valur 3-1 | KR-ingar aftur á sigurbraut Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 26. maí 2026 18:32 Arnór Ingvi Traustason skoraði og lagði upp í kvöld. Vísir/Anton Brink Eftir þrjá leiki í röð án sigurs eru KR-ingar komnir aftur á sigurbraut eftir sterkan 3-1 sigur gegn Val í Bestu-deild karla í knattspyrnu í kvöld. KR-ingar voru með fullt hús stiga eftir sex umferður í Bestu-deildinni, en höfðu gert eitt jafntefli og tapað einum í síðustu tveimur deildarleikjum sínum. Þar á undan hafði liðið fallið úr bikarnum gegn Stjörnunni. KR-ingar voru sterkari aðilinn í upphafi leiks, og í raun allan fyrri hálfleikinn. Heimamenn sköpuðu sér urmul af góðum stöðum fyrir hlé og uppskáru mark strax á níundu mínútu leiksins þegar Arnór Ingvi Traustason skautaði sjálfur upp að vítateigslínu og skilaði boltanum snyrtilega í stöngina og inn. Luke Rae tvöfaldaði svo forystu KR aðeins um hundrað sekúndum seinna eftir að hann og áðurnefndur Arnór Ingvi sluppu tveir gegn einum í gegn. Arnór lagði boltann á Luke sem gerði engin mistök og skilaði boltanum í netið. Þrátt fyrir að ógna marki gestanna í nokkur skipti í viðbót í fyrri hálfleiknum tókst KR-ingum ekki að bæta þriðja markinu við, ekki frekar en Valsmönnum tókst að minnka muninn, og staðan því 2-0 þegar liðin gengu til búningsherbergja. Síðari hálfleikur var svo ekki nema um þriggja mínútna gamall þegar dómari leiksins benti nokkuð óvænt á punktinn. Við nánari eftirgrennslan mátti sjá að Finnur Tómas Pálsson hafði togað hressilega í treyju Hólmars Arnar Eyjólfssonar innan vítateigs KR og vítaspyrna dæmd. Tryggvi Hrafn Haraldsson fór á punktinn fyrir Val og skoraði af miklu öryggi. Valsmenn komnir aftur inn í leikinn og nægur tími eftir fyrir fleiri mörk. Eftir því sem leið á seinni hálfleikinn virtust KR-ingar þó finna vopn sín á ný. Heimamenn endurheimtu svo tveggja marka forystu sína á 65. mínútu þegar Eiður Gauti Sæbjörnsson skolaði fyrirgjöf Luke Rae í netið og KR-ingar í góðum málum á ný. Bæði lið fengu sín færi til að bæta við mörkum, en fleiri urðu þau þó ekki og niðurstaðan varð sterkur 3-1 sigur KR-inga, sem eru nú komnir á sigurbraut á nýjan leik. Hólmar fékk hins vegar sitt annað gula spjald og þar með rautt á 84. mínútu og voru Valsmenn því manni færri á lokakaflanum. Atvik leiksins Þessar um það bil hundrað sekúndur snemma í leiknum gerðu gæfumuninn fyrir KR-inga. Smekklegt mark frá Arnóri Ingva og svo stoðsending stuttu seinna á Luke Rae. Eins og blaut tuska í andlit Valsmanna. Stjörnur og skúrkar Arnór Ingvi og Luke Rae skiluðu báðr marki og stoðsendingu í kvöld. Arnór þurfti reyndar að fara meiddur af velli, en verður vonandi klár í næsta leik. Hins vegar voru nokkrir Valsmenn vanstilltir í kvöld. Til að nefna einhvern þá nældi Adam Ægir Pálsson sér snemma í gult spjald og var tekinn af velli snemma í seinni hálfleik. Tefldi á tæpasta vaði fyrir hlé og það kom mörgum á óvart að hann væri ekki tekinn af velli í hálfleik. Dómarinn Þórður Þorsteinsson Þórðarson og hans teymi höfu fína stjórn á leiknum í kvöld. Þórður tók stóra ákvörðun þegar hann dæmdi vítaspyrnu snemma í síðari hálfleik og eftir að hafa skoðað atvikið í endursýningu verður að segjast að líklega hafði hann rétt fyrir sér. Sýndi Hólmari Erni Eyjólfssyni einnig sitt annað gula spjald og líklega var það einnig réttur dómur. Stemning og umgjörð Rúmlega 2500 manns sem lögðu leið sína á Meistaravelli í kvöld og stemningin í stúkunni var góð. Umgjörðin til fyrirmyndar hjá KR-ingum og það er gaman að mæta á völlinn í Vesturbænum, sérstaklega þegar vel gengur hjá þeim svarthvítu. Besta deild karla KR Valur