Íranska fótboltalandsliðinu verður ekki leyft að dvelja í Bandaríkjunum á meðan heimsmeistaramótinu stendur, þrátt fyrir að liðið eigi að spila þar þrjá leiki. Íranar munu gista í Mexíkó og ferðast milli staða á leikdögum.
Þetta sagði Claudia Sheinbaum, forseti Mexíkó, við Reuters eftir að FIFA tilkynnti í gær að æfingabúðir íranska landsliðsins yrðu færðar til Tijuana í Mexíkó.
„Við höfum enga ástæðu til að neita þeim dvalarleyfi í Mexíkó,“ sagði forsetinn einnig.
Þátttaka Íran á HM hefur verið í mikilli óvissu síðan Bandaríkin og Ísrael réðust inn í Íran í lok febrúar. Fyrst óskaði Íran eftir því að leikir liðsins yrðu færðir til Mexíkó en leyfi FIFA fékkst ekki fyrir því.
Bandaríkjaforsetinn Donald Trump stakk síðan upp á því að Ítalía myndi taka sæti Íran á mótinu en bæði ítalska knattspyrnusambandið og FIFA stilltu sér harðlega upp á móti því.
Í síðasta mánuði lenti forseti íranska knattspyrnusambandsins, Mehdi Taj, í vandræðum við vegabréfsinnritun í Kanada og var vísað úr landi fyrir ársþing FIFA.
Dagskrá mótsins hefur hins vegar ekki verið breytt hvað liðin eða leikina varðar. Íran á leiki gegn Nýja-Sjálandi þann 15. júní í Los Angeles og gegn Belgíu 21. júní í sömu borg áður en liðið mætir Egyptalandi í Seattle þann 26. júní.
Fótboltalandslið Íran var kvatt með mikilli viðhöfn í höfuðborginni Tehran þegar liðið lagði af stað á heimsmeistaramótið.
Yfirmönnum íranska knattspyrnusambandsins var vísað burt af landamæraeftirliti Kanada. Íran mun því ekki eiga fulltrúa á ársþingi FIFA sem fer þar fram um helgina.
Sendifulltrúi Donalds Trump Bandaríkjaforseta hefur farið þess á leit við FIFA, alþjóða knattspyrnusambandið, að Ítölum verði boðin þátttaka á HM í fótbolta í sumar í stað Írans.
Þó stríð geysi enn milli Írans og Bandaríkjanna er forseti FIFA fullviss um að Íran muni spila á HM í Bandaríkjunum í sumar.