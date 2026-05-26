Íslenski boltinn

Sá næstyngsti í sögu efstu deildar

Sindri Sverrisson skrifar
Arnar Breki Björnsson skrifaði undir sinn fyrsta samning við Stjörnuna í vetur.
Arnar Breki Björnsson skrifaði undir sinn fyrsta samning við Stjörnuna í vetur. @stjarnanfc

Þó að það sé þungskýjað yfir Garðabæ eftir tap gegn Víkingi í kvöld og slæma stöðu í Bestu deildinni þá náði 14 ára Stjörnustrákur stórum áfanga á Samsung-vellinum.

Arnar Breki Björnsson, sem fyrr á þessu skrifaði undir sinn fyrsta samning við Stjörnuna, kom nefnilega inn á sem varamaður gegn Íslandsmeisturunum í kvöld og spilaði síðustu mínúturnar.

Þar með varð hann næstyngstur í sögu efstu deildar Íslands í fótbolta til þess að spila leik, aðeins 14 ára og 10 mánaða gamall.

Aðeins KR-ingurinn Alexander Rafn Pálmason, sem fer til Nordsjælland í sumar, hefur þreytt frumraun sína yngri að aldri. Alexander var nefnilega aðeins 14 ára, 4 mánaða og 25 daga þegar hann lék sinn fyrsta deildarleik með KR sumarið 2024.

Þeir Alexander og Arnar Breki eru í hópi fjögurra leikmanna sem náð að hafa að spila í efstu deild fyrir 15 ára aldur. Stjarnan á tvo þeirra því Alexander Máni Guðjónsson, sem seldur var til Midtjylland í fyrra, lék sinn fyrsta leik árið 2024, rúmum tuttugu dögum fyrir 15 ára afmælið sitt.

Fjórir þreytt frumraun fyrir 15 ára aldur:

  • Alexander Rafn Pálmason, KR 2024 (14 ára, 4 mánaða og 25 daga) 
  • Arnar Breki Björnsson, Stjarnan 2026 (14 ára, 10 mánaða og 16 daga) 
  • Eyþór Orri Ómarsson, ÍBV 2018 (14 ára, 10 mánaða og 26 daga) 
  • Alexander Máni Guðjónsson, Stjarnan 2024 (14 ára, 11 mánaða og 9 daga)

Arnar Breki kom inn á sem varamaður á 2. mínútu uppbótartíma í kvöld og gat því lítil áhrif haft á niðurstöðu leiksins sem Víkingar unnu, 3-1.

Tapið þýðir að Stjarnan er áfram í 9. sæti með aðeins sjö stig eftir níu leiki, fimm stigum fyrir ofan neðstu tvö liðin, FH og ÍBV, og stigi fyrir ofan Þór. Stjörnumenn eru heilum átján stigum frá toppliði Víkings.

Besta deild karla Stjarnan

Tengdar fréttir

Stjarnan - Víkingur 1-3 | Toppliðið áfram í toppmálum

Íslandsmeistarar Víkings stíga ekki feilspor í titilvörn sinni og unnu í kvöld áttunda leikinn í röð þegar þeir höfðu betur gegn Stjörnunni í Garðabæ, 3-1, í 9. umferð Bestu deildar karla í fótbolta.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið