Undrandi á að Tómas fengi ekki að verja sig

Formaður Læknafélags Íslands gerir athugasemd við að Tómas Guðbjartsson hafi ekki fengið að verja sig fyrir dómi. Niðurstaða héraðsdóms sé að miklu leyti á skjön við rannsóknarskýrslu sem unnin var.
Héraðsdómur Reykjavíkur viðurkenndi bótaskyldu ríkisins vegna tjóns og miska ekkju og þriggja sona Andemariams Teklesenbet Beyene. Hann var sendur til Svíþjóðar í aðgerð þar sem plastbarki var græddur í hann. Seinna kom í ljós að aðalskurðlæknirinn hafði ekki fengið leyfi siðanefndar fyrir aðgerðinni en hún dró Andemariam til dauða þremur mánuðum eftir framkvæmd hennar.
Meðferðarlæknir Andemariam var Tómas Guðbjartsson skurðlæknir. Hann tók einnig þátt í aðgerðinni örlagaríku í Svíþjóð. Í stefnu ekkjunnar sagði að Tómas bæri mesta ábyrgð á því sem kallað er óforsvaranleg læknismeðferð en frá því að aðgerðin var framkvæmd og til dauðadags hefði Andemariam upplifað óbærilegar þjáningar sem og hans nánustu.
Dómurinn er afdráttarlaus um ábyrgð Tómasar í málinu sem Steinunn Þórðardóttir formaður Læknafélags Íslands er undrandi á.
„Það kemur okkur á óvart að svo mikil áhersla sé lögð á einn nafngreindan lækni, sem var ekki aðili að málinu og ekki kallaður fyrir dóm og hafði ekki tækifæri á að tjá sig,“ segir hún.
Niðurstaða héraðsdóms sé frábrugðin skýrslu Páls Sveinssonar að því leyti.
„Þessi niðurstaða er ekki alveg í takt við þá skýrslu, þar er ábyrgðin fyrst og fremst talin liggja í Svíþjóð. Hér er hún meira færð yfir á einn lækni sérstaklega. Það kom okkur á óvart,“ segir Steinunn.
„Við eru áhugasöm að sjá hvernig það er reifað í dómnum þegar við fáum aðgang að honum,“ segir hún svo.
Aðspurð segir hún ómögulegt að segja til um framhald málsins.
„En við viljum koma þeim skilaboðum á framfæri að það er gríðarlega mikilvægt inn í framtíðina að lært verði af þessu máli og að það endurtaki sig aldrei í íslensku heilbrigðiskerfi.“