Slæm stjórnartíð Steve Cooper tekur enda Ágúst Orri Arnarson skrifar 22. maí 2026 23:31 Brøndby IF V AGF - Danish 3F Superliga Head coach Steve Cooper of Brondby IF is seen ahead of the Danish 3F Superliga match between Brondby IF and AGF at Brondby Stadium in Broendby, Denmark, on May 10, 2026. (Photo by Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto via Getty Images) Steve Cooper hefur verið látinn fara úr starfi aðalþjálfara Brondby í dönsku úrvalsdeildinni. Cooper er frægastur fyrir tíma sinn sem stjóri í enska boltanum, meðal annars hjá Swansea, Nottingham Forest og Leicester. Á þessu tímabili leitaði hann út fyrir landsteinana og tók við danska liðinu Brondby. Brondby fagnaði ekki góðu gengi undir stjórn Cooper og liðið eignaðist leiðinlegt met þegar það skoraði ekki í sex leikjum í röð. Annað met var síðan slegið þegar liðið fór ellefu leiki í röð án sigurs. Þrátt fyrir það tókst Brondby að komast í umspil upp á sæti í Sambansdeildinni, en eftir tap gegn erkifjendunum FC Kaupmannahöfn var ákveðið að láta Cooper fara. Brondy er því í þjálfaraleit í annað sinn á aðeins einu ári. Frederik Birk var þjálfari liðsins á síðasta ári, þegar Brondby kom til Íslands og mætti Víkingi. Danski boltinn