Fótbolti

„Mér fannst vanta upp á orkustigið“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Jökull kallar eftir meiri orku hjá leikmönnum sínum.

Jökull I. Elísbetarson, þjálfari Stjörnunnar, saknaði þess að sjá orku og ákefð hjá leikmönnum sínum þegar liðið laut í lægra haldi fyrir Fram í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld.  

„Mér fannst þetta frekar lokaður leikur þar sem liðin skiptust á að ná yfirhöndinni. Þeir nýttu eitt af þeim færum sem þeir sköpuðu og náðu þar af leiðandi í sigur,“ sagði Jökull I. Elísabetarson, þjálfari Stjörnunnar að leik loknum.

„Liðin voru svolítið að þreifa á hvort öðru í fyrri hálfleik og lítið um færi. Svo náðum við góðum kafla í upphafi seinni hálfleiks án þess þó að ná að nýta okkur það,“ sagði Jökull enn fremur.

„Það sem vantaði helst upp á til þess að ná að skapa fleiri færi og særa þá meira var meira orkustig. Það þýðir ekkert að væla þetta tap og stöðuna sem við erum í. Við þurfum bara að setja kassann upp og finna það orkustig aftur sem var í leikjunum á undan þessum,“ sagði hann um stöðu mála hjá Stjörnunni.

