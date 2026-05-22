Þakkaði ekki Manchester United fyrir að vera í HM-hóp

Marcus Rashford, leikmaður Manchester United sem er á láni hjá Barcelona, segist ekki vera að skjóta á Manchester United á hringrás hjá sér á Instagram. Hann var einungis að þakka þeim sem hjálpuðu honum síðustu átján mánuði til að vera í landsliðshóp Englands á HM í fótbolta.
Marcus Rashford þakkaði Unai Emery, Hansi Flick, Thomas Tuchel, Aston Villa, Barcelona og Englandi fyrir að hafa trú á honum. Rashford segist vera búinn að ganga í gegnum erfiða tíma undanfarið og þakkar þeim innilega stuðninginn.Thomas Tuchel þjálfari enska landsliðsins tilkynnti hóp leikmanna sem hann ætlar að taka með sér á HM í sumar og var Rashford með í þeim hóp.
Marcus Rashford fór á láni til Aston Villa í janúar í fyrra frá uppeldisfélaginu sínu Manchester United, eftir að hafa lent í deilum við þáverandi þjálfara liðsins, Ruben Amorim.
Um sumarið var Amorim ennþá þjálfari Manchester United og gerði liðið samning við Barcelona um að Rashford færi þangað að láni í eitt ár og síðan gæti Barcelona keypt hann eftir að láninu lýkur á 25 milljónir punda. Ekki er víst hvort Barcelona nýti ákvæðið í samningnum til að kaupa Rashford eða hvort hann komi til baka til Manchester United.
Einhverjum fannst orðalag Rashford í færslunni á Instagram skrítið þar sem hann þakkar ekki neinum úr herbúðum Manchester United.
Rashford leiðréttir misskilninginn og segir að þessi færsla átti á engan hátt að gagnrýna Manchester United.
To make my IG story clear. It's not a dig of any sort! I'm a MU supporter, and that remains. I was showing gratitude to the clubs and coaches that I have worked with over the past 18 months, they have played a big role in this 🏴 call up.— MR14 (@MarcusRashford) May 22, 2026
„Ég held með Manchester United og mun gera það áfram. Ég var að þakka félögunum og þjálfurunum sem hjálpuðu mér síðustu átján mánuði.“
Þetta er fimmta stórmótið sem Rashford tekur þátt í með Englandi en hann var ekki í hóp á EM 2024.
Þjóðverjinn Thomas Tuchel skildi nokkrar stórstjörnur eftir utan hóps og kom mörgum á óvart með vali sínu á HM-hópi Englands sem tilkynntur var formlega í morgun.
Enski framherjinn Marcus Rashford hefur farið ágætlega af stað með Spánarmeisturum Barcelona. Hann er þar á láni frá Manchester United og hefur spænska félagið forkaupsrétt á leikmanninum næsta sumar. Það vonast til að fá hann á enn lægra verði en upphaflega samið var um.