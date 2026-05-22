Fótbolti

„Hefðum getað skorað fleiri“

Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar
Ólafur Ingi Skúlason var eðlilega ánægður með leik sinna manna í kvöld. Vísir/Guðmundur

Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, gat leyft sér að fagna vel og innilega eftir öruggan 6-3 sigur liðsins gegn KR í Bestu-deildinni í kvöld.

„Tilfinningin er góð. Ég sagði reyndar fyrir leikinn að það væri alltaf erfitt að vinna leiki ef maður fengi þrjú mörk á sig,“ sagði Ólafur léttur í leikslok.

„En ég er bara mjög ánægður með strákana og úrslitin eru auðvitað frábær. Við hefðum getað skorað fleiri og þetta eru kannski klaufaleg mörk sem við erum að fá á okkur, en í svona leik gerist það bara. Heilt yfir var þetta mjög gott.“

En hvað fannst Ólafi sínir menn vera að gera vel í leik kvöldsins?

„Við vorum bara mjög aggressívir í maður á mann pressunni. Við stigum á þá og reyndum að halda þeim eins og við gátum frá markinu okkar. Við leyfðum Dóra (Halldóri Snæ Georgssyni, markmanni KR) bara að vera á boltanum. Við gerðum þeim erfitt fyrir, vorum aggressívir og vorum á undan í flesta bolta. Mér fannst við klókir þegar við unnum boltann og komumst í þau svæði sem við vildum. Ákefðin og á sama tíma ró yfir aðstæðum var til fyrirmyndar.“

Hann segir að Blikar hafi beitt svipaðri pressu í öðrum leikjum í sumar, en ekki af sömu ákefð og í kvöld.

„Mögulega ekki kannski alveg svona, en jú við höfum alveg stigið á lið og gerum það alveg reglubundið. Þetta er oft vandmeðfarið og við gerðum þetta gríðarlega vel í dag. Bara hrós á strákana fyrir baráttuna og andann í þeim. Það var alveg til fyrirmyndar eins og ég sagði áðan.“

Þá segir hann mikilvægt fyrir Blika að komast aftur á sigurbraut eftir töpuð stig í síðustu leikjum.

„Að sjálfsögðu. En þegar við skoðum síðustu tvo leiki þá eru 80 prósent af þeim leikjum bara mjög góð. Frammistaðan að mörgu leyti góð,“ sagði Ólafur.

„Ef maður ætlar að fara að hengja sig alltaf á úrslit - þetta er náttúrulega leikur úrslita og við viljum ná góðum úrslitum og safna stigum - þá fannst mér samt síðustu tveir leikir ekkert gefa einhverskonar mynd af því hvernig þetta yrði í dag. En að sjálfsögðu er bara mikilvægt fyrir okkur að komast aftur á sigurbraut, það er klárt,“ sagði Ólafur að lokum.

Íslenski boltinn Besta deild karla Breiðablik KR

