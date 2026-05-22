Brynjar Ingi með annan fótinn niður í þriðju deild

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Brynjar Ingi Bjarnason. 
Brynjar Ingi Bjarnason.  Getty/Juan Mauel Serrano Arce

Brynjar Ingi Bjarnason og félagar í Greuter Furth eru í slæmri stöðu eftir 1-0 tap í umspilsleiknum gegn RW Essen. Liðið sem tapar einvíginu fellur niðr í þriðju efstu deild. 

Greuter Furth bjargaði sér frá beinu falli í lokaumferðinni en RW Essen endaði í þriðja sæti þriðju deildar Þýskalands og komst þannig í umspilið.

Torben Musel var hetjan hjá RW Essen og skoraði eina markið í umspilsleiknum í kvöld.

Liðin mætast aftur á þriðjudag þar sem mun ráðast hvar liðin spila á næsta tímabili. 

Brynjar Ingi Bjarnason var á varamannabekk Greuter Furth en í kvöld en hann gerði tveggja ára samning þegar hann kom til félagsins í fyrra.

Valgeir Lunddal og félagar í Fortuna Dusseldorf féllu einnig úr þýsku B-deildinni á þessu tímabili.

