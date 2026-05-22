María lagði upp í langþráðum sigri

María Catharína Ólafsdóttir Gros lagði upp mark Djurgarden í 0-1 sigri á útivelli gegn Pitea í 7. umfærð sænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
Djurgarden vann fyrsta leik tímabilsins en hafði síðan spilað fimm leiki í röð án sigurs, þar af voru fjögur töp.
Sigurinn í dag var því langþráður og kemur liðinu upp í 8. sæti deildarinnar.
María spilaði allan leikinn í fremstu víglínu Djurgarden og lagði eina mark leiksins upp á 55. mínútu fyrir Johanna Renmark.
Þetta var fyrsta stoðsending landsliðskonunnar á tímabilinu en fyrir hafði hún skorað eitt mark.