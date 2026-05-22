Fótbolti

„Á­nægður með þá sem komu inn í liðið“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram. Vísir/Guðmundur

Það gladdi Rúnar Kristinsson, þjálfara Fram, að sjá þolinmæða lærisveina sína grípa gæsina jafn vel og raun bar vitni þegar lið hans bar sigurorð af Stjörnunni í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld. 

„Það er ofboðslega sterkt að ná að halda hreinu á þessum erfiða útivelli og enn sætara að ná að setja sigurmarkið sem mér fannst við eiga skilið miðað við frammistöðuna okkar,“ sagði Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, að leik loknum.

„Við vorum þéttir þegar þess þurfti og vorum svo hættulegir þegar við náðum að láta boltann ganga hratt og sækja af krafti á þá. Það er gaman að sjá Frey og Róbert sem hafa beðið þolinmóðir eftir sínu tækifæri skapa markið sem skilur liðina að í þessum leik,“ sagði Rúnar þar að auki.

„Jakob kom einnig með mikla orku inn í framlínuna og þeir sem komu inn í þennan leik stóðu sig allir vel. Við erum vissulega búnir að spila vel undanfarið, bæta leik okkar frá því fyrra og erum á góðum stað. Það er hins vegar enn mikil vinna sem þarf að leggja á sig til þess að halda áfram þessu góða skriði,“ sagði hann með báða fætur á jörðinni.

