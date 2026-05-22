Noregs­konungur opin­beraði HM-hópinn

Valur Páll Eiríksson skrifar
Haraldur fimmti Noregskonungur opinberaði HM-hópinn. Haaland er vitaskuld í hópnum.
Haraldur fimmti, Noregskonungur, opinberaði landsliðshóp þjóðarinnar fyrir komandi heimsmeistaramót. Noregur er á leið á HM í fyrsta sinn í 28 ár.

Haraldur fimmti kynnti hópinn í myndbandi sem norska knattspyrnusambandið birti í gær. Hann er 89 ára og hefur setið á stóli frá árinu 1991. Haraldur fær að sjá norska liðið á heimsmeistaramóti í þriðja sinn, eftir mótin 1994 og 1998. 

Noregur komst einnig á HM árið 1938, þegar Haraldur var eins árs gamall. Lengi hefur verið beðið eftir því að norska liðið snúi aftur á stóra sviðið og mun stjörnum prýtt lið vera leitt af þeim Erling Haaland og Martin Ödegaard.

Noregsmeistarar Viking frá Stafangri eiga einn fulltrúa í norska hópnum en Bodö/Glimt á þrjá fulltrúa. Það eru því fjórir leikmenn úr norsku úrvalsdeildinni sem fara á komandi heimsmeistaramót en hinir 22 leikmenn hópsins spila utan heimalandsins.

Noregur er í áhugaverðum I-riðli mótsins ásamt Frakklandi, Senegal og Írak. Norðmenn mæta Svíum í æfingaleik 1. júní og Marokkó þann 7. júní, fyrir fyrsta leik liðsins á mótinu við Írak þann 16. júní.

Landsliðshópinn má sjá að neðan.

Landsliðshópur Noregs á HM 2026:

Markmenn: Örjan Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Varnarmenn: Kristoffer Ajer (Brentford), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Leo Östigard (Genoa), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Möller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), Torbjörn Heggem (Bologna),  Sondre Langås (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Miðjumenn: Martin Ödegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Patrick Berg (Bodö/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Fredrik Aursnes (Benfica), Thelo Aasgaard (Rangers).

Sóknarmenn: Alexander Sörloth (Atletico Madrid), Erling Haaland (Manchester City),  Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Andreas Schjelderup (Benfica).

