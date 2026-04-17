Lífið

Þau syngja Þjóðhátíðarlagið í ár

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal voru saman dómarar í Idol. Vísir/Vilhelm

Birgitta Haukdal og Herra Hnetusmjör eru höfundar og flytjendur Þjóðhátíðarlagsins í ár. Þjóðhátíð í Eyjum er stærsta og vinsælasta útihátíð landsins. 

„Þjóðhátíðarlagið í ár er í höndum tveggja af okkar stærstu stjörnum,“ segir í tilkynningu á Facebook-síðu hátíðarinnar.

Sú hefð hefur skapast að tónlistarfólk taki að sér að búa til sérstakt lag hátíðarinnar en það fyrsta var árið 1933 þegar Árni úr Eyjum skrifaði ljóðið Setjumst að sumbli.  

Á síðasta ári fékk Stuðlabandið þann heiður að flytja lagið sem fékk heitið Við eldana.

Birgitta Haukdal er ein ástsælasta tónlistarkona Íslands, meðlimur í Írafári og keppti meðal annars í Eurovision með lagið Open Your Heart og lenti í 8. sæti. 

Rapparinn Herra Hnetusmjör, sem heitir í raun Árni Páll Árnason, er einnig þjóðþekktur tónlistarmaður, meðlimur í IceGuys, stofnandi Kóp Bois Entertainment og á dögunum gaf hann út nýja plötu, Tónlist til að sigra við. Þá voru þau bæði dómarar í Idol.

„Ég fékk gæsahúð og kitl í magann og alls konar,“ segir Birgitta í Brennslunni á FM957 í morgun. Þau hafi þegar verið að störfum í nokkra mánuði og unnið að laginu.

„Þetta var mjög auðvelt já. Birgitta heyrir í mér og við tökum kaffi þar sem hún ber þessa pælingu undir mig og þú segir ekkert nei við Birgittu Haukdal,“ segir Árni.

