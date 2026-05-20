Diljá Ýr Zomers lagði upp mark í 0-3 sigri Brann gegn Fana í þriðju umferð norsku bikarkeppninnar í fótbolta.
Brann er þar með komið áfram í átta liða úrslit og lenti ekki í neinum vandræðum með það gegn neðrideildaliði Fana.
Diljá kom inn af varamannabekknum á 70. mínútu, rétt eftir að Amalie Eikeland hafði breytt stöðunni í 0-2 fyrir Brann. Anna Aahjem hafði komið Brann yfir snemma í fyrri hálfleik.
Diljá lagði svo upp þriðja mark leiksins fyrir Leah Garen og þar við sat.
Landsliðskonan hefur verið öflug að undanförnu en hún er nú komin með tvær stoðsendingar og fimm mörk í síðustu sex leikjum með Brann.
Ásamt því að vera komið í átta liða úrslit bikarsins er Brann ósigrað í efsta sæti norsku deildarinnar.