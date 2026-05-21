Eftir að hafa verið valin besti leikmaður bandarísku úrvalsdeildarinnar í apríl og áfram spilað vel í maí hefur Sveindís Jane Jónsdóttir misst af síðustu tveimur leikjum Angel City.
Samkvæmt upplýsingum bandarísku deildarinnar um fjarveru leikmanna er Sveindís að glíma við meiðsli í fæti en ekki liggur fyrir hve alvarleg meiðslin eru.
Fjarvera hennar er áhyggjuefni fyrir íslenska landsliðið en klukkan 13:15 í dag mun Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari kynna landsliðshópinn sem mætir Úkraínu og Spáni í lokaleikjunum í undankeppni HM.
Afar mikilvægt er fyrir íslenska liðið að halda Úkraínu fyrir neðan sig og ná 3. sæti undanriðilsins en ljóst er að England og Spánn enda í efstu sætunum. Ísland vann Úkraínu 1-0 á Laugardalsvelli í apríl, með marki eftir langt innkast Sveindísar, og eru það einu stig Íslands til þessa svo útileikurinn við Úkraínu má helst ekki tapast.
Þrátt fyrir að vera án Sveindísar í nótt fagnaði Angel City 2-1 sigri gegn Kansas City, með mörkum frá Gisele Thompson og Kennedy Fuller. Casey Phair var fremsti maður í fjarveru Sveindísar en fékk lægstu einkunn leikmanna Angel City samkvæmt Sofascore.
Angel City er nú með 13 stig eftir 9 leiki, í 7. sæti af 16 liðum, tveimur stigum á eftir Kansas City og með leik til góða.