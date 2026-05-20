Til hamingju Arsenal

Í Besta sætinu í dag verður farið yfir stóru tíðindi gærkvöldsins þegar að Arsenal varð Englandsmeistari í fyrsta sinn í tuttugu og tvö á þegar að Manchester City skrikaði fótur. Baráttan er hörð í deildinni neðar í töflunni fyrir lokaumferð helgarinnar.
Þá kíkjum við einnig nánar á komandi 5.umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta sem bæði hefst og klárast í kvöld. Spurningin þar hvort nýliðar deildarinnar haldi áfram að heilla?
Bónus deild karla í körfubolta fær einnig sitt pláss þrátt fyrir að keppni þar sé lokið. Stefán Árni Pálsson er mættur aftur á fréttagólfið af fullum krafti eftir viðburðaríka úrslitakeppni.