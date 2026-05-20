Eftir þrjá deildarsigra í röð tók hrinan enda hjá lærisveinum Freys Alexanderssonar. Brann tapaði 2-1 á útivelli gegn nýliðum Aalesund í 10. umferð norsku úrvalsdeildarinnar.
Gengið hefur verið upp og niður hjá Brann í upphafi tímabils og tapið í dag sýnir veikleikamerki hjá liðinu. Fram að þessum leik hafði Brann ekki tapað fyrir Aalesund í heil fimmtán ár.
Því miður fyrir Jón Dag Þorsteinsson þá varð það niðurstaðan en hann gaf góða stoðsendingu á Noah Helm sem skallaði inn jöfnunarmarkið í seinni hálfleik.
Henrik Melland átti þá eftir að setja sigurmarkið fyrir Aalesund í uppbótartíma leiksins. Sigur heimamanna var verðskuldaður enda höfðu þeir verið hættulegri í seinni hálfleik.
Kristall Máni Ingason var einnig í byrjunarliði Brann en komst ekki á blað.
Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson voru ekki með vegna meiðsla.
Thore Pedersen bættist líka við meiðslalistann hjá Brann, sem er orðinn nokkuð langur. Pedersen sneri illa upp á höndina í leiknum og óttast er að hann sé handleggsbrotinn.
Á sama tíma stóð Júlíus Mar Júlíusson vaktina í vörn Kristianstad í 2-1 sigri gegn Lilleström. Hrannar Snær Magnússon kom inn af varamannabekknum á 79. mínútu.