Fótbolti

Adam Ingi og Val­geir í lands­liðið og Stefán Teitur færður til

Sindri Sverrisson skrifar
Valgeir Lunddal Friðriksson og Adam Ingi Benediktsson eru á leiðinni til Japan.
Valgeir Lunddal Friðriksson og Adam Ingi Benediktsson eru á leiðinni til Japan.

Markvörðurinn Adam Ingi Benediktsson hefur verið kallaður inn í A-landsliðið í fótbolta og gæti spilað sinn fyrsta A-landsleik þegar Ísland mætir Japan í vináttulandsleik 31. maí.

Adam Ingi er 23 ára og ólst upp hjá FH og HK en hóf svo meistaraflokksferilinn í Svíþjóð þar sem hann lék til að mynda með IFK Gautaborg. Jóhannes Karl Guðjónsson, núverandi þjálfari FH, fékk hann svo til AB í Danmörku í fyrrasumar.

Adam Ingi hefur leikið fyrir yngri landslið Íslands en gæti nú þreytt frumraun sína með A-landsliðinu en auk hans eru Hákon Rafn Valdimarsson og Ögmundur Kristinsson markverðir í hópnum gegn Japan. 

Sá leikur er utan opinbers landsleikjaglugga FIFA og því getur Arnar Gunnlaugsson ekki valið alla þá leikmenn sem hann kýs og til að mynda ekki leikmenn úr Bestu deildinni, fyrir utan Ögmund sem ekki hefur verið í leikmannahópi Vals í sumar.

Bakvörðurinn Valgeir kemur einnig inn í hópinn gegn Japan en Sverrir Ingi Ingason, sem glímt hefur við meiðsli, er dottinn út og þá var Stefán Teitur Þórðarson færður yfir í hópinn sem mætir Argentínu í Bandaríkjunum aðfararnótt miðvikudagsins 10. júní. Í þeim leik verður Ísland með sinn sterkasta hóp og mætir heimsmeisturunum með Lionel Messi í broddi fylkingar.

Hópurinn gegn Japan

  • * Breyting 20.05.26: Stefán Teitur Þórðarson, Adam Ingi Benediktsson og Valgeir Lunddal Friðriksson bætast við hópinn gegn Japan. Sverrir Ingi Ingason verður ekki með í leiknum.
  • Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford F.C. - 21 leikur
  • Ögmundur Kristinsson - Valur - 19 leikir
  • * Adam Ingi Benediktsson - AB
  • Alfons Sampsted - Go Ahead Eagles - 23 leikir
  • Dagur Dan Þórhallsson - CF Montreal - 8 leikir
  • * Valgeir Lunddal Friðriksson - Fortuna Düsseldorf - 16 leikir
  • Hjörtur Hermannsson - Volos F.C. - 30 leikir, 1 mark
  • * Sverrir Ingi Ingason - Panathinaikos F.C. - 66 leikir, 4 mörk
  • Daníel Leó Grétarsson - Sonderjyske Fodbold - 29 leikir
  • Hörður Björgvin Magnússon - Levadiakos - 52 leikir, 2 mörk
  • Logi Tómasson - Samsunspor - 14 leikir, 1 mark
  • Willum Þór Willumsson - NEC Nijmegen - 18 leikir
  • Andri Fannar Baldursson - Kasimpasa S.K. - 12 leikir
  • Gísli Gottskálk Þórðarson - Lech Poznan - 2 leikir
  • Aron Einar Gunnarsson - Al-Gharafa - 108 leikir, 5 mörk
  • * Stefán Teitur Þórðarson - Hannover 96 - 36 leikir, 1 mark
  • Mikael Egill Ellertsson - Genoa CFC - 29 leikir, 2 mörk
  • Kristian Nökkvi Hlynsson - FC Twente - 11 leikir, 2 mörk
  • Brynjólfur Andersen Willumsson - FC Groningen - 9 leikir, 1 mark
  • Stefán Ingi Sigurðarson - Go Ahead Eagles
  • Viktor Bjarki Daðason - FC Köbenhavn
  • Benoný Breki Andrésson - Stockport County F.C.

Hópurinn gegn Argentínu

  • * Breyting 20.05.26: Stefán Teitur Þórðarson færist yfir í hópinn gegn Japan.
  • Elías Rafn Ólafsson - FC Midtjylland - 14 leikir
  • Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford F.C. - 21 leikur
  • Anton Ari Einarsson - Breiðablik - 3 leikir
  • Guðlaugur Victor Pálsson - Horsens - 57 leikir, 5 mörk
  • Dagur Dan Þórhallsson - CF Montreal - 8 leikir
  • Hjörtur Hermannsson - Volos F.C. - 30 leikir, 1 mark
  • Hörður Björgvin Magnússon - Levadiakos - 52 leikir, 2 mörk
  • Daníel Leó Grétarsson - Sonderjyske Fodbold - 29 leikir
  • Mikael Egill Ellertsson - Genoa CFC - 29 leikir, 2 mörk
  • Logi Tómasson - Samsunspor - 14 leikir, 1 mark
  • Andri Fannar Baldursson - Kasimpasa - 12 leikir
  • Hákon Arnar Haraldsson - LOSC Lille - 30 leikir, 3 mörk
  • Gísli Gottskálk Þórðarson - Lech Poznan - 2 leikir
  • * Stefán Teitur Þórðarson - Hannover 96 - 36 leikir, 1 mark
  • Ísak Bergmann Jóhannesson - 1. FC Köln - 43 leikir, 6 mörk
  • Gylfi Þór Sigurðsson - Víkingur R. - 85 leikir, 28 mörk
  • Kristall Máni Ingason - SK Brann - 8 leikir
  • Arnór Sigurðsson - Malmö FF - 35 leikir, 2 mörk
  • Kristian Nökkvi Hlynsson - FC Twente - 11 leikir, 2 mörk
  • Jón Dagur Þorsteinsson - SK Brann - 54 leikir, 6 mörk
  • Albert Guðmundsson - ACF Fiorentina - 46 leikir, 14 mörk
  • Orri Steinn Óskarsson - Real Sociedad - 17 leikir, 9 mörk
  • Daníel Tristan Guðjohnsen - Malmö FF - 5 leikir
