Markvörðurinn Adam Ingi Benediktsson hefur verið kallaður inn í A-landsliðið í fótbolta og gæti spilað sinn fyrsta A-landsleik þegar Ísland mætir Japan í vináttulandsleik 31. maí.
Adam Ingi er 23 ára og ólst upp hjá FH og HK en hóf svo meistaraflokksferilinn í Svíþjóð þar sem hann lék til að mynda með IFK Gautaborg. Jóhannes Karl Guðjónsson, núverandi þjálfari FH, fékk hann svo til AB í Danmörku í fyrrasumar.
Adam Ingi hefur leikið fyrir yngri landslið Íslands en gæti nú þreytt frumraun sína með A-landsliðinu en auk hans eru Hákon Rafn Valdimarsson og Ögmundur Kristinsson markverðir í hópnum gegn Japan.
Sá leikur er utan opinbers landsleikjaglugga FIFA og því getur Arnar Gunnlaugsson ekki valið alla þá leikmenn sem hann kýs og til að mynda ekki leikmenn úr Bestu deildinni, fyrir utan Ögmund sem ekki hefur verið í leikmannahópi Vals í sumar.
Bakvörðurinn Valgeir kemur einnig inn í hópinn gegn Japan en Sverrir Ingi Ingason, sem glímt hefur við meiðsli, er dottinn út og þá var Stefán Teitur Þórðarson færður yfir í hópinn sem mætir Argentínu í Bandaríkjunum aðfararnótt miðvikudagsins 10. júní. Í þeim leik verður Ísland með sinn sterkasta hóp og mætir heimsmeisturunum með Lionel Messi í broddi fylkingar.
Hópurinn gegn Japan
Hópurinn gegn Argentínu