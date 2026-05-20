Bournemouth búnir að tryggja sér Evrópusæti Andri Broddason skrifar 20. maí 2026 11:01 Bournemouth virkilega sáttir með Evrópusætið Vísir/Getty Bournemouth er búið að tryggja sér sæti í Evrópukeppni í fyrsta sinn í sögu félagsins eftir jafntefli í leik liðsins á móti Manchester City í gærkvöldi. Bournemouth er sem stendur í sjötta sæti fyrir síðustu umferð ensku úrvalsdeildarinnar og keppni í Evrópu því komin í hús. Baráttan er hins vegar ekki búin þar sem liðið hefur enn þá tækifæri til að tryggja sér sæti í Meistaradeild Evrópu. Aston Villa á leik gegn Freiburg í úrslitum Evrópudeildarinnar í kvöld. Ef Villa sigrar þann leik og endar í fimmta sæti í ensku úrvalsdeildinni færist Meistaradeildarsæti ensku niður í sjötta sæti deildarinnar þar sem Bournemouth stendur. Villa er í fjórða sæti deildarinnar og tekur á móti Manchester City í lokaleik umferðarinnar. Ef Villa tapar þeim leik og Liverpool vinnur sinn leik á móti Brentford endar Villa í fimmta sæti sem gerir það að verkum að sjötta sæti ensku úrvalsdeildarinnar fær keppnisrétt í Meistaradeild Evrópu. Einnig getur Bournemouth náð fimmta sætinu ef þeir sigra Nottingham Forest í lokaleik tímabilsins en þá þarf Liverpool að tapa stórt þegar þeir taka á móti Brentford á sama tíma. Þá yrðu stigin jöfn milli liðanna en Liverpool er með betri markatölu sem gerir þetta að ólíklegri möguleika. Evrópudeildin er tryggð fyrir Bournemouth en þá dreymir um sæti í Meistaradeild Evrópu og þeir vona þá að Aston Villa hjálpi þeim í þeirri vegferð í kvöld en úrslitin á lokadegi ensku úrvalsdeildarinnar þurfa líka að fara þeim í hag. Úrslitaleikur Evrópudeildarinnar er sýndur á Sýn Sport klukkan 18:45.