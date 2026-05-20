Guðrún Arnardóttir skoraði í 2-1 sigri Hammarby gegn Malmö í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta, þar sem tvö Íslendingalið eru jöfn á toppnum.
Eftir að hafa orðið bikarmeistari um helgina vann Hammarby í kvöld fimmta deildarleikinn í röð.
Hið hættulega lið Malmö kom í heimsókn en Hammarby náði tveggja marka forystu.
Svea Rehnberg skoraði fyrsta markið og Guðrún skoraði annað markið með góðum skalla.
Miljana Ivanovic skoraði síðan sárabótamark fyrir gestina undir lok leiks.
Hammarby er jafnt BK Hacken að stigum í toppsæti deildarinnar.
Hacken fagnaði 4-2 sigri gegn Vaxjö fyrr í kvöld og er eina liðið sem hefur unnið Hammarby á þessu tímabili, í úrslitaleikjum Evrópubikarsins.
Fanney Inga Birkisdóttir stóð milli stanganna í sigri Hacken í kvöld og Thelma Karen Pálmadóttir var á hægri kantinum en komst ekki á blað.