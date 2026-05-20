Á­frýja niður­stöðu aga­nefndar

Andri Broddason skrifar
Southampton ekki sátt við refsinguna
Southampton ekki sátt við refsinguna

Southampton ætlar að áfrýja úrskurði aganefndar sem fór yfir njósnaskandal fyrir leik liðsins í úrslitaleik umspils um sæti í ensku úrvalsdeildinni.

Southampton hefur verið rekið úr umspilinu um sæti í ensku úrvalsdeildinni þar sem liðið átti að mæta Hull City í úrslitaleik.

Southampton er sakað um að njósna og taka upp myndbönd á æfingasvæði Middlesborough í aðdraganda leiks liðanna í undanúrslitum. Southampton vann leikinn en Middlesborough kærði niðurstöðu leiksins vegna njósna.

Búið er að breyta tíma úrslitaleiksins eftir að Southampton var dæmt úr keppni og flýta honum um klukkutíma en ef dómnum verður áfrýjað mun hann færast aftur á upprunalega tímann sem er klukkan 16:30 á staðartíma.

Lögfræðingar Southampton hafa starfað linnulaust frá því úrskurðurinn var birtur og eru þeir fullir sjálfstrausts um að ná að áfrýja. Southampton eru búnir að viðurkenna að hafa njósnað gegn Middlesborough og tveim öðrum liðum í deildinni.

Markmið lögfræðinganna er ekki að mótmæla njósnunum heldur að mótmæla refsingunni sem þeim þykir of hörð.

Kalla eftir brottrekstri Southampton vegna njósnanna

Middlesbrough hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem kallað er eftir brottrekstri Southampton úr umspili ensku B-deildarinnar sökum ásakana um njósnir á æfingasvæði fyrrnefnda liðsins.

Birta mynd af „njósnara“ Southampton

Mynd hefur verið birt af meintum njósnara Southampton, manninum sem á að hafa veitt æfingu Middlesbrough eftirtekt fyrir umspilsleik liðanna í ensku Championship deildinni.

