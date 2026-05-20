Áfrýja niðurstöðu aganefndar Andri Broddason skrifar 20. maí 2026 13:19 Southampton ekki sátt við refsinguna Vísir/Getty Images) Southampton ætlar að áfrýja úrskurði aganefndar sem fór yfir njósnaskandal fyrir leik liðsins í úrslitaleik umspils um sæti í ensku úrvalsdeildinni. Southampton hefur verið rekið úr umspilinu um sæti í ensku úrvalsdeildinni þar sem liðið átti að mæta Hull City í úrslitaleik. Southampton er sakað um að njósna og taka upp myndbönd á æfingasvæði Middlesborough í aðdraganda leiks liðanna í undanúrslitum. Southampton vann leikinn en Middlesborough kærði niðurstöðu leiksins vegna njósna. Búið er að breyta tíma úrslitaleiksins eftir að Southampton var dæmt úr keppni og flýta honum um klukkutíma en ef dómnum verður áfrýjað mun hann færast aftur á upprunalega tímann sem er klukkan 16:30 á staðartíma. Lögfræðingar Southampton hafa starfað linnulaust frá því úrskurðurinn var birtur og eru þeir fullir sjálfstrausts um að ná að áfrýja. Southampton eru búnir að viðurkenna að hafa njósnað gegn Middlesborough og tveim öðrum liðum í deildinni. Markmið lögfræðinganna er ekki að mótmæla njósnunum heldur að mótmæla refsingunni sem þeim þykir of hörð. Enski boltinn Tengdar fréttir Kalla eftir brottrekstri Southampton vegna njósnanna Middlesbrough hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem kallað er eftir brottrekstri Southampton úr umspili ensku B-deildarinnar sökum ásakana um njósnir á æfingasvæði fyrrnefnda liðsins. 15. maí 2026 14:59 Birta mynd af „njósnara“ Southampton Mynd hefur verið birt af meintum njósnara Southampton, manninum sem á að hafa veitt æfingu Middlesbrough eftirtekt fyrir umspilsleik liðanna í ensku Championship deildinni. 13. maí 2026 17:40 Mest lesið Grét alla Reykjanesbrautina Körfubolti Tók upp kvenkyns leikmenn afklæðast í laumi og fær lífstíðarbann Fótbolti Fögnuðu fram á morgun: „Þeir hlæja ekki lengur“ Enski boltinn Sjáðu Englandsmeistara Arsenal tryllast af fögnuði Enski boltinn „Er týpan sem er til í að taka nýjar áskoranir“ Körfubolti Guðjón Valur pollrólegur yfir stöðunni Handbolti Hefnist fyrir klúðrið á Old Trafford Enski boltinn Sleit krossband, reif liðþófa og hlaut beinmar Íslenski boltinn Hugljúf kveðja Önnu: „Sé mann sem gaf þessu félagi af öllu hjarta“ Fótbolti Gáfu miðann sinn og misstu af Grindavík verða Íslandsmeistari Körfubolti Fleiri fréttir Áfrýja niðurstöðu aganefndar Hefnist fyrir klúðrið á Old Trafford Hugljúf kveðja Önnu: „Sé mann sem gaf þessu félagi af öllu hjarta“ Bournemouth búnir að tryggja sér Evrópusæti Fyrirliði FH sleit krossband Fögnuðu fram á morgun: „Þeir hlæja ekki lengur“ Sjáðu mörkin: Titilvonir City urðu að engu og falldraugir vofir yfir Tottenham Tók upp kvenkyns leikmenn afklæðast í laumi og fær lífstíðarbann Sjáðu Englandsmeistara Arsenal tryllast af fögnuði Falldraugurinn fylgir Tottenham í lokaumferðina Guardiola tjáði sig um framtíð sína í starfi Arsenal er Englandsmeistari Sleit krossband, reif liðþófa og hlaut beinmar Southampton rekið úr umspilinu og fær stigarefsingu Jason Daði fer frá Grimsby Wrexham eiga tvo fulltrúa á HM Jota fær heiðurspláss í hóp Portúgala á HM Allir leikmenn fá aðgang að kvensjúkdómalækni Geta tryggt sig úr fallbaráttunni í kvöld Mikill skellur fyrir Skagamenn sem leita á náðir KSÍ Ronaldo á sitt sjötta HM með ógnarsterkum hópi Sammála um níu af ellefu leikmönnum tímabilsins Ekki sáttur með hugarfar fyrirliðans Horfir með fjölskyldunni og verður mesti stuðningsmaður sögunnar Segja Maresca taka við af Guardiola Styrktarleikur í Kópavogi: „Ofboðslega verðmætt og gefur okkur mikið“ Sjáðu sigurmark Havertz sem slapp við rauða spjaldið Tætir í sig færslu Salah: „Liverpool FC ekki Salah FC“ Dagskráin í dag: Tveir gífurlega mikilvægir leikir Hylltu Glódísi Perlu og liðsfélaga hennar Sjá meira