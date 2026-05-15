Þrjú hundruð kórbörn frumflytji lagið á morgun

Norræna kóramótið Norbusang hefur farið fram í Kópavogi síðustu daga en þrjú hundruð börn og ungmenni frá öllum Norðurlöndunum taka þátt. Á morgun fara fram lokatónleikar í Digraneskirkju klukkan fjögur en þar verður tónverkið Valhoppar vorið frumflutt.
Lagið var sérstaklega samið fyrir mótið af Tryggva M. Baldvinssyni. Allir þátttakendurnir komu saman á lokaæfingu í dag sem haldin var í Kársnesskóla en sýnt var frá æfingunni í kvöldfréttum Sýnar nú í kvöld.
Kórstjórinn Þórunn Björnsdóttir, Tóta eins og hún er yfirleitt kölluð, stofnaði Skólakór Kársness fyrir fimmtíu árum síða, 7. mars 1976. Næstu fjóra áratugina eftir það ól hún upp heilu kynslóðirnar af börnum gegnum kórstarfið. Meðal þeirra sem stigu sín fyrstu skref hjá Tótu eru Emilíana Torrini, Halla Tómasdóttir, Gissur Páll Gissurarson og Erpur. Tóta er fyrsti íslenski grunnskólakennarinn sem fékk kórstarfið inn í stundarskrá og segir sönglausa skóla vera hjartalausa skóla.
Skólakór Kársnesskóla fagnar fimmtíu ára starfsafmæli á því skólaári sem nú er að líða. Þess til heiðurs voru haldnir þrennir tónleikar í dag en alls sungu um þrjú hundruð börn á tónleikunum en einnig mátti sjá gömlum kórbörnum bregða við.