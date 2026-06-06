Fótbolti

Eng­lendingar ó­sann­færandi í sigri

Valur Páll Eiríksson skrifar
Kane skoraði landsliðsmark númer 79 í kvöld.
Kane skoraði landsliðsmark númer 79 í kvöld. Rich Storry/Getty Images

England vann 1-0 sigur á Nýja-Sjálandi í æfingaleik í Flórída í kvöld. Enska liðið hefur spilað betur en í dag.

Thomas Tuchel skipti liðinu milli hálfleikja og einhverja leikmenn vantar enn í hópinn. Bukayo Saka, Noni Madueke og Declan Rice, leikmenn Arsenal, voru ekki með.

Ungir leikmenn hafa fyllt í æfingahópinn og einn þeirra, Rio Ngumoha, ungstirni Liverpool, þreytti frumraun sína er hann spilaði síðari hálfleikinn í dag.

Englendingar stýrðu ferðinni í dag en leikurinn var hægur og tíðindalítill í hitanum á Raymond James-vellinum, heimavelli Tampa Bay Buccaneers í NFL-deildinni. Harry Kane skoraði eina mark leiksins í uppbótartíma fyrri hálfleiks þegar hann skallaði inn fyrirgjöf frá Djed Spence.

Um var að ræða 79. landsliðsmark Kane í 113. landsleiknum. Hann er markahæstur í sögu enska landsliðsins.

England var að mæta nýsjálensku liði sem er nýbúið að tapa 4-0 fyrir Haítí svo menn vildu eflaust meira. Liðið mætir Kosta Ríka í æfingaleik 10. Júní áður en það hefur leik á HM gegn Króatíu á þjóðhátíðardag Íslands. Einnig eru Gana og Panama með Englandi í riðli.

Lið Englands í fyrri hálfleik:

Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, John Stones, Jarrell Quansah; Marcus Rashford, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers; Ollie Watkins, Harry Kane (f).

Lið Englands í síðari hálfleik:

James Trafford; Valentino Livramento, Reece James, Ezri Konsa, Dan Burn, Nico O‘Reilly; Elliot Anderson, Jude Bellingham; Rio Ngumoha, Ivan Toney, Anthony Gordon.

Skotar öflugir

Skoska landsliðið var öllu meira sannfærandi gegn Bólivíu. Liðið vann 4-0 sigur þökk sé fjórum mörkum í fyrri hálfleik.

Lawrence Shankland, sem er á leið frá Hearts til Rangers, skoraði það fyrsta. Scott McTominay setti næsta áður en Che Adams skoraði tvö.

Þeir skosku voru að spila sinn síðasta leik fyrir mót. Þeir mæta Haítí í fyrsta leik á HM þann 13. júní, því næst Marokkó 19. júní og loks Brasilíu þann 24. júní.

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