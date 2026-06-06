Englendingar ósannfærandi í sigri Valur Páll Eiríksson skrifar 6. júní 2026 21:57 Kane skoraði landsliðsmark númer 79 í kvöld. Rich Storry/Getty Images England vann 1-0 sigur á Nýja-Sjálandi í æfingaleik í Flórída í kvöld. Enska liðið hefur spilað betur en í dag. Thomas Tuchel skipti liðinu milli hálfleikja og einhverja leikmenn vantar enn í hópinn. Bukayo Saka, Noni Madueke og Declan Rice, leikmenn Arsenal, voru ekki með. Ungir leikmenn hafa fyllt í æfingahópinn og einn þeirra, Rio Ngumoha, ungstirni Liverpool, þreytti frumraun sína er hann spilaði síðari hálfleikinn í dag. Englendingar stýrðu ferðinni í dag en leikurinn var hægur og tíðindalítill í hitanum á Raymond James-vellinum, heimavelli Tampa Bay Buccaneers í NFL-deildinni. Harry Kane skoraði eina mark leiksins í uppbótartíma fyrri hálfleiks þegar hann skallaði inn fyrirgjöf frá Djed Spence. Um var að ræða 79. landsliðsmark Kane í 113. landsleiknum. Hann er markahæstur í sögu enska landsliðsins. England var að mæta nýsjálensku liði sem er nýbúið að tapa 4-0 fyrir Haítí svo menn vildu eflaust meira. Liðið mætir Kosta Ríka í æfingaleik 10. Júní áður en það hefur leik á HM gegn Króatíu á þjóðhátíðardag Íslands. Einnig eru Gana og Panama með Englandi í riðli. Lið Englands í fyrri hálfleik: Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, John Stones, Jarrell Quansah; Marcus Rashford, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers; Ollie Watkins, Harry Kane (f). Lið Englands í síðari hálfleik: James Trafford; Valentino Livramento, Reece James, Ezri Konsa, Dan Burn, Nico O‘Reilly; Elliot Anderson, Jude Bellingham; Rio Ngumoha, Ivan Toney, Anthony Gordon. Skotar öflugir Skoska landsliðið var öllu meira sannfærandi gegn Bólivíu. Liðið vann 4-0 sigur þökk sé fjórum mörkum í fyrri hálfleik. Lawrence Shankland, sem er á leið frá Hearts til Rangers, skoraði það fyrsta. Scott McTominay setti næsta áður en Che Adams skoraði tvö. Þeir skosku voru að spila sinn síðasta leik fyrir mót. Þeir mæta Haítí í fyrsta leik á HM þann 13. júní, því næst Marokkó 19. júní og loks Brasilíu þann 24. júní. Enski boltinn HM 2026 í fótbolta Mest lesið Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Elísa meðal tíu efstu á EM í utanvegahlaupum Sport Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan Fótbolti Biles flutt á spítala og er þakklát að vera á lífi Sport Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada Fótbolti Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Fótbolti Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Enski boltinn Byrjaði mótið með enga styrktaraðila og áhyggjur af hótelkostnaði Sport Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Fótbolti Fleiri fréttir Englendingar ósannfærandi í sigri Havertz aðalmaðurinn í sigri á Bandaríkjunum Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Vestri valtaði yfir Völsung Vonar að völlurinn verði ekki til vandræða Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Rauði djöfullinn Doku gerir varnarmenn gráhærða Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Landsliðsmenn Íran komnir með ferðaleyfi til Bandaríkjanna Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada HM-minning: „Leyfið þeim að kyssast“ Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan „Við nutum þess í botn að vera þarna“ Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Hefur ekki áhyggjur af slæmum velli Myndasyrpa: Sara Björk snýr heim Verður hjá Celtic eitt ár í viðbót Markaveisla í Lengjudeildinni Heimsmeistararnir lögðu Evrópumeistarana Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar „Markmiðinu er náð“ Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Aron Einar heim í Þorpið? Náðu miðum á HM án þess að borga fyrir þá Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Lið Íslands gegn Úkraínu: Thelma, Sandra og Emilía fremstar Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Sjá meira