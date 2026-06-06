Fótbolti

Havertz aðal­maðurinn í sigri á Banda­ríkjunum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Havertz skoraði snemma og lagði svo upp sigurmarkið.
Havertz skoraði snemma og lagði svo upp sigurmarkið. Jacek Boczarski/Anadolu via Getty Images

Þýskaland vann 2-1 sigur á Bandaríkjunum á Soldier Field í Chicago í æfingaleik í aðdraganda komandi heimsmeistaramóts karla í fótbolta.

Þjóðverjar komust yfir snemma leiks þökk sé marki Kai Havertz sem var að spila sinn fyrsta leik eftir tap Arsenal í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu. Havertz skoraði einnig í þeim leik.

Margir bjuggust við öruggum sigri Þjóðverja, þá sér í lagi eftir byrjunina, en nokkuð jafnræði var með liðunum í leiknum. Antonee Robinson, bakvörður Fulham á Englandi, jafnaði fyrir heimamenn með stórglæsilegu marki er hann negldi boltann á lofti.

Það mark var á 37. mínútu og staðan var 1-1 í hálfleik.

Enn var nokkuð jafnræði eftir hlé en Leroy Sané, kantmanni Galatasaray, tókst að skora það sem reyndist sigurmark leiksins á 57 mínútu leiksins, eftir stoðsendingu frá Havertz.

Aðeins sauð upp úr í lok leiks eftir groddaralega tæklingu Timothy Weah, sonar George, á David Raum, leikmann Þjóðverja. Skömmu síðar var flautað af 2-1 úrslit leiksins.

Um var að ræða síðasta leik Þjóðverja fyrir HM en þeir mæta Curacao í fyrsta leik þann 14. júní. Því næst er leikur við Fílabeinsströndina þann 20. og við Ekvador 25. júní.

Bandaríkin hafa einnig spilað sinn síðasta leik fyrir mót. Liðið mætir Paragvæ í fyrsta leik 12. júní, Ástralíu þann 19. og Tyrkjum 25. júní.

HM 2026 í fótbolta Bandaríski fótboltinn Þýski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið