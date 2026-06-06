Havertz aðalmaðurinn í sigri á Bandaríkjunum Valur Páll Eiríksson skrifar 6. júní 2026 20:41 Havertz skoraði snemma og lagði svo upp sigurmarkið. Jacek Boczarski/Anadolu via Getty Images Þýskaland vann 2-1 sigur á Bandaríkjunum á Soldier Field í Chicago í æfingaleik í aðdraganda komandi heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Þjóðverjar komust yfir snemma leiks þökk sé marki Kai Havertz sem var að spila sinn fyrsta leik eftir tap Arsenal í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu. Havertz skoraði einnig í þeim leik. Margir bjuggust við öruggum sigri Þjóðverja, þá sér í lagi eftir byrjunina, en nokkuð jafnræði var með liðunum í leiknum. Antonee Robinson, bakvörður Fulham á Englandi, jafnaði fyrir heimamenn með stórglæsilegu marki er hann negldi boltann á lofti. WHAT A STRIKE FROM ANTONEE ROBINSON 🚀🎥 @USMNT pic.twitter.com/PzCkNjbU9F— The Athletic (@TheAthletic) June 6, 2026 Það mark var á 37. mínútu og staðan var 1-1 í hálfleik. Enn var nokkuð jafnræði eftir hlé en Leroy Sané, kantmanni Galatasaray, tókst að skora það sem reyndist sigurmark leiksins á 57 mínútu leiksins, eftir stoðsendingu frá Havertz. Aðeins sauð upp úr í lok leiks eftir groddaralega tæklingu Timothy Weah, sonar George, á David Raum, leikmann Þjóðverja. Skömmu síðar var flautað af 2-1 úrslit leiksins. Um var að ræða síðasta leik Þjóðverja fyrir HM en þeir mæta Curacao í fyrsta leik þann 14. júní. Því næst er leikur við Fílabeinsströndina þann 20. og við Ekvador 25. júní. Bandaríkin hafa einnig spilað sinn síðasta leik fyrir mót. Liðið mætir Paragvæ í fyrsta leik 12. júní, Ástralíu þann 19. og Tyrkjum 25. júní. HM 2026 í fótbolta Bandaríski fótboltinn Þýski boltinn Mest lesið Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Elísa meðal tíu efstu á EM í utanvegahlaupum Sport Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan Fótbolti Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Fótbolti Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada Fótbolti Byrjaði mótið með enga styrktaraðila og áhyggjur af hótelkostnaði Sport Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Fótbolti Aron Einar heim í Þorpið? Íslenski boltinn Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Enski boltinn Fleiri fréttir Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Vestri valtaði yfir Völsung Vonar að völlurinn verði ekki til vandræða Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Rauði djöfullinn Doku gerir varnarmenn gráhærða Slot hefur engan áhuga á starfinu hjá Fulham Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Landsliðsmenn Íran komnir með ferðaleyfi til Bandaríkjanna Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada HM-minning: „Leyfið þeim að kyssast“ Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan „Við nutum þess í botn að vera þarna“ Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Hefur ekki áhyggjur af slæmum velli Myndasyrpa: Sara Björk snýr heim Verður hjá Celtic eitt ár í viðbót Markaveisla í Lengjudeildinni Heimsmeistararnir lögðu Evrópumeistarana Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar „Markmiðinu er náð“ Uppgjörið: Úkraína - Ísland 0-1 | Stórt skref í átt að HM Aron Einar heim í Þorpið? Náðu miðum á HM án þess að borga fyrir þá Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Lið Íslands gegn Úkraínu: Thelma, Sandra og Emilía fremstar Furðu lostinn yfir brottrekstri Freys Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Hjóluðu á HM frá Argentínu til Bandaríkjanna Sjá meira