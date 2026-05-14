Hús­ráðandi mætti þjófnum eftir að hann fór inn og tók bíl­lyklana

Eiður Þór Árnason skrifar
Lögreglustöð eitt sinnti útkallinu sem sér um Austurbæ, Vesturbæ, Miðbæ Reykjavíkur og Seltjarnarnes.

Einstaklingur er sagður hafa farið inn í heimahús og tekið bíllykla í tilraun til að stela bifreið húsráðanda. Náði sá síðarnefndi naumlega að stöðva brotamanninn eftir að hann var búinn að gangsetja bifreiðina.

Þetta segir í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Lögregla hafi fundið hann skömmu síðar og komist að því að hann var búinn að brjótast inn á nokkrum stöðum í dag og stunda þjófnað. Einstaklingurinn var handtekinn og vistaður í fangaklefa vegna rannsóknar málsins en atvikið átti sér stað í Reykjavík.

Einnig var tilkynnt um vinnuslys í dag þar sem grafa valt á hliðina á vinnusvæði í umdæmi lögreglustöðvar þrjú sem sinnir Kópavogi og Breiðholti. Ökumaður gröfunnar var fluttur á bráðamóttöku til frekari aðhlynningar en hann var ekki alvarlega slasaður, að sögn lögreglu.

