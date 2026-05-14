Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar í borginni, segir að erfitt yrði að mynda meirihluta með Miðflokknum í borginni. Ari Edwald, oddviti Miðflokksins, segir sömuleiðis að hann telji að Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, myndi ekki leyfa Viðreisn að vinna með Sjálfstæðisflokknum í borginni.
Þetta kom fram í kappræðum frambjóðendanna í Reykjavík á Sýn í gærkvöldi.
Mikið hefur verið rætt og ritað um mögulega lykilstöðu Viðreisnar í meirihlutaviðræðum að kosningum loknum þar sem flokkurinn þykir bæði líklegur til að geta unnið til vinstri og hægri. Björg sagði flokkinn ganga opinn til kosninga, en gaf til kynna að hún væri ekki sérlega spennt fyrir því að vinna með Samfylkingunni.
„Ég hef nú sagt það að ef ég væri að fara að mynda meirihluta um breytingar í borginni þá væru Pétur og Heiða ekki fyrsta dúóið sem ég myndi hringja í.“
Björg hefur sagt að það væri erfitt fyrir Viðreisn að vinna með flokkum sem standa sig ekki í mannréttindamálum. Aðspurð um hvort hún hafi verið að vísa í einhvern flokk með þeim ummælum minntist hún á Miðflokkinn.
„Ég veit að Ari sagðist standa með mannréttindum, en hans flokkur hefur ekki gert það. Við sjáum það bara hjá öðrum frambjóðendum flokksins varðandi hinseginsamfélagið og fjölbreytileikann. Þar er augljóslega mjög skýr ágreiningur.“
Ari greip þá orðið og sagði Viðreisn hafa að undanförnu afflutt stefnu Miðflokksins, að sumu leyti með mjög lágfreyðandi hætti.
Björgu var þá sýnd niðurstaða úr skoðanakönnun þar sem fyrirhugaðir kjósendur Viðreisnar voru spurðir með hvaða flokki þeir myndu helst vilja vinna með. Flestir, eða 42,5 prósent, nefndu Samfylkinguna og næstflestir, eða 29,1 prósent, nefndu Sjálfstæðisflokkinn. Hins vegar var Miðflokkurinn einungis nefndur af um hálfu prósenti svarenda.
Gætir þú, gagnvart þínum kjósendum, farið í samstarf með Miðflokki?
„Það yrði mjög erfitt.“
Ari Edwald sagðist útiloka samstarf við Samfylkinguna, en spurður sérstaklega út í hvort hann gæti unnið með Viðreisn sagði hann það mögulegt ef komist væri að góðu samkomulagi um málefnin.
„En ég hef áhyggjur af því að Viðreisn muni ekki vinna í borgaralegum meirihluta, eins og við höfum áhuga á að mynda,“ sagði Ari.
Hann benti á að Viðreisn og Samfylkingin væru í stjórnarsamstarfi í landsmálunum. „Samfylkingin hefur í raun líf Viðreisnar í hendi sér,“ sagði hann.
„Ég trúi ekki að Kristrún Frostadóttir samþykki það að Viðreisn starfi með Sjálfstæðisflokknum í borginni eftir kosningarnar?“
„Að Kristrún Frostadóttir?“ kváði Björg.
„Ég er ekki undirmaður hennar. Ég er með umboðið hér.“
Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, sagðist ekki útiloka neitt varðandi meirihlutasamstarf en tók fram að Samfylkingin væri algjörlega síðasta val sjálfstæðismanna. Hún tók þó fram að hún væri spenntust fyrir „samsuðu“ með Miðflokki, Viðreisn og Framsóknarflokki.
Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar, útilokaði samstarf við Samfylkinguna. Þá sagðist hann helst vilja mynda meirihluta með Sjálfstæðisflokknum og flokkum á miðju- og hægrivængnum.
Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar, sagði ólíklegt að hann gæti unnið með Sjálfstæðisflokknum. Þá sagðist hann óttast U-beygju til hægri.
Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti Vinstrisins, sagði að erfitt væri að vinna með hægri flokkum, og nefndi Sjálfstæðisflokkinn og Miðflokkinn þar, og taldi Framsókn líka falla undir þann hatt. Fyrir síðustu kosningar útilokaði hún, þá sem oddviti Sósíalistaflokksins, samstarf við Viðreisn, en sagðist ekki gera það nú. Þá sagðist hún algjörlega geta unnið með Sósíalistum, þrátt fyrir að vera ekki lengur í þeim flokki.
Guðmundur Ingi Þóroddsson, oddviti Flokks fólksins, sagðist ekki útiloka samstarf við neinn.
Kristinn Jón Ólafsson, oddviti Pírata, útilokaði Miðflokkinn vegna mannréttindamála.
Silja Sóley Birgisdóttir útilokaði ekki beinlínis neinn flokk, en sagði að samhljómurinn væri meiri eftir því hversu langt til vinstri væri farið.
Kappræður Sýnar má sjá í heild sinni í spilaranum hér að neðan.