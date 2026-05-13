Hjólalest í skólann: Hundrað manns og hundur mættu í „hjólastrætó“ á Kársnesinu

Föngulegur hópur; 98 barnungir og fullorðnir hjólarar, tvær löggur og hundur, lögðu leið sína fram og aftur eftir Kársnesinu í Kópavogi í morgun. Um var að ræða svokallaðan „hjólastrætó“ í skólann, þar sem börn hjóla saman í skólann í fylgd með fullorðnum.
„Ég er hjólanörd og held ég hafi bara séð þetta inni á Instagram,“ segir skipuleggjandinn Finnur Magnússon um hugmyndina. Hann segir undirtektirnar hafa verið gríðarlega góðar en þetta var fyrsta ferðin í morgun og stefnt á að gera hjólastrætóinn að vikulegum viðburði, hið minnsta.
Finnur hjólar sjálfur í vinnuna og drengurinn hans í skólann.
„Það er ofsalega mikill hjólakúltúr hérna á Kársnesinu en engir innviðir til að hjóla,“ útskýrir Finnur. Hverfið sé í vexti, vinsælt hjá barnafjölskyldum og margir krakkar úti að hjóla. Hins vegar séu fáir staðir til að hjóla á.
Aðstæðurnar kalli þannig á fyrirbæri á borð við hjólastrætó, sem virkar þannig að hópur leggur af stað á byrjunarreit, skipaður börnum með foreldra á undan, í miðju og á eftir. Fleiri bætast svo í hópinn eftir því sem nær dregur skólanum.
„Það er algengt í Bandaríkjunum að þetta sé gert einu sinni í viku,“ segir Finnur. Miðað við viðbrögðin telur hann átakið tvímælalaust munu endast en um 30 til 40 foreldrar mættu í morgun og ferðirnar í sjálfu sér aðeins háðar þátttöku þeirra.
Finnur hefur gert sér lítið fyrir og sett upp heimasíðuna hjolastraeto.world, þar sem meðal annars má finna upplýsingar um skipulagðar ferðir, kort og reglur, svo sem endurskinsmerkja- og hjálmanotkun.
Hann hvetur aðra sem vilja koma á hjólastrætó í sínu hverfi til að setja sig í samband í gegnum síðuna.